Die seit fünf Jahren von Flüchtlingen besetzte Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg soll am 11. Januar 2018 geräumt werden. Eine Sprecherin des Berliner Landgerichts bestätigte den Räumungstermin am Freitag auf Nachfrage. Zuvor hatte die "taz" berichtet. Der Gerichtsvollzieher habe sich für 8.00 Uhr angekündigt, hieß es dort.