Unterrichtsausfall in Brandenburg so hoch wie lange nicht

Der Lehrermangel in Brandenburg hat immer mehr Auswirkungen für die Schüler. Im letzten Schuljahr sind so viele Unterrichtsstunden ausgefallen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das Land versucht immer mehr, mit Quereinsteigern die Lücken zu füllen.

Zusätzlich wurden mehr als zehn Prozent des Unterrichts nicht von Fachlehrern erteilt. Das Problem droht sich in den kommenden Jahren weiter zu verschärfen, da der Bedarf an Pädagogen wegen steigender Schülerzahlen und Pensionierungen wächst und auch andere Bundesländer um Nachwuchs werben.

Im vergangenen Schuljahr sind in Brandenburg so viele Schulstunden ausgefallen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte, mussten die Schüler im Schuljahr 2016/2017 auf rund 255.000 Stunden Unterricht verzichten. Das waren 2,1 Prozent der 12,2 Millionen Pflichtstunden.

Das Ende der Sommerferien naht, und Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) verkündet die aktuellen Zahlen zum neuen Schuljahr. Bekannt ist bereits, dass 6.400 mehr Schüler als im Vorjahr in die Schulen gehen - und noch Lehrer fehlen.

Etwa zehn Prozent der rund 19.000 Lehrkräfte in Brandenburg sind bereits Seiteneinsteiger. "Ihre Zahl wird in den kommenden Jahren zunehmen, da der Markt leergefegt ist", sagte Brandenburgs Chef der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Günther Fuchs, der Nachrichtenagentur dpa.

Der stellvertretende Sprecher des Landeselternrates, Jan Alexy, hält die Neulinge für eine "Notlösung", da ihnen die pädagogischen Fähigkeiten häufig fehlten. Vor allem in den ländlichen Regionen müsse mehr getan werden, um Lehrer anzulocken so Alexy gegenüber der dpa.

Es dauere in Brandenburg auch zu lange, ehe Bewerber nach ihrem Studium eine Zusage für den Schuldienst bekämen. Viele Bewerber hätten dann schon in Berlin eine Anstellung, wo ein höheres Einstiegsgehalt lockt, so Alexy.