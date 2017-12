Kurt Warm Falkensee Samstag, 23.12.2017 | 18:23 Uhr

Zu diesem Thema würde ich gerne wissen, wo sich die Eltern und Geschwistes des betroffenen Jungen aufhalten. Warum haben sie ihn alleine mit älteren Cousin zu uns geschickt ? Wenn seine Fam. jetzt nach Deutschland reisen darf, hoffe ich, dass sein jetziger Vormund seine humanitäre Arbeit fortsetzt und die neue Familie zu sich aufnimmt und versorgt.

Der hin und wieder gebrauchte Vergleich mit den deutschen Vertriebenen aus Ostpreussen etc. mit Imigranten aus Syrien etc. finde ich wenig überzeugend. Ostpreusen wurde am Ende des Krieges verschlagen und unter Russland und Polen aufgeteilt. Die deutschen Frauen wurden massenhaft vergewaltigt. Wer noch Zeit hatte, konnte in letzter Minute über die Ostsse oder mittels Tracks fliehen. Tausende sind dabei umgekommen. Wer das Glück hatte, im zerstörten Rest Deutschlands anzukommen, wurde über Jahre zwangseinquatiert. Die Fam. meiner Frau wurde mit 3 Kindern in einem Zimmer bei einem Bauer in der Einöde untergebracht.