Brandenburgs Verfassungsschutz-Chef zieht Bilanz - "Wir hetzen den gefährlichsten Typen hinterher"

30.12.17 | 15:38 Uhr

Brandenburgs Verfassungsschutz sollte mehr als "Vorwarnstufe und Rauchmelder" agieren und Radikalisierungen frühzeitig im Blick haben statt "hinterher zu hetzen", sagt dessen scheidender Chef Carlo Weber. Doch dafür brauche man mehr Personal.



Brandenburgs scheidender Verfassungsschutz-Chef Carlo Weber appelliert an die Landesregierung, seine Behörde künftig so auszustatten, dass sie als "Vorwarnstufe und Rauchmelder" fungiere. "Die Gefahrenabwehr ist dann Sache der Polizei", sagte er der rbb-TV-Sendung "Brandenburg aktuell" am Freitagabend.



Der Verfassungsschutz müsse "Phänomene in der Gesellschaft beobachten, die noch nicht gewalttätig sind, wo sich aber eine Radikalisierung entwickelt", sagte er zur Begründung. Diese Art der Arbeitsteilung vermisse er, sagte Weber. "Wir hetzen - ähnlich wie die Polizei - hinter den gefährlichsten Typen hinterher und haben das noch nicht gewaltbereite Klientel nicht so auf dem Schirm, noch nicht so frühzeitig, wie ich es mir wünschen würde." Für diese Aufgabe benötige seine Behörde statt der aktuell 100 Mitarbeiter in Zukunft 130, sagte Weber.

Islamismus noch auf Jahre ein Problem

Der Landesverfassungsschutz-Chef rechnet damit, dass der Islamismus noch auf Jahre eines der Hauptproblemfelder bleiben werde. "Brandenburg hat leider Gottes auch die unselige Kultur eines relativ starken Rechtsextremismus - nicht so exponiert wie im Nachbarland Sachsen, aber wir sehen die Überlappungszone im Süden des Landes, wo wir vergleichbare Entwicklungen beobachten müssen", hob Weber hervor. Hier gebe es große Wechselwirkungen: "Es ist natürlich Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremisten, wenn der Islamismus an Fahrt aufnimmt, wenn er nicht nur in Europa, sondern auch in Deutschland angekommen ist." Am Donnerstag hatte Weber mitgeteilt, dass Brandenburgs Verfassungsschutz inzwischen 130 Islamisten beobachte, wobei eine "niedrige zweistellige Zahl" zu den Gefährdern zähle. Einige dieser Zielpersonen seien im Ausland oder säßen im Gefängnis.



Verfassungsschutz ohne Chef ins neue Jahr

Carlo Weber hatte die Verfassungsschutzabteilung im Ministerium des Innern und für Kommunales seit Juni 2013 geführt. Zuvor war er mehr als 12 Jahre als Leitender Oberstaatsanwalt in Frankfurt (Oder) und für mehr als vier Jahre als Oberstaatsanwalt in Neuruppin tätig. Seine berufliche Karriere begann Weber nach Abschluss seines zweiten juristischen Staatsexamens 1979 als Staatsanwalt beim Landgericht Berlin. Ab Januar ist Weber im Ruhestand. Der Landesverfassungsschutz geht dann ohne Chef ins neue Jahr.

