Sie haben in Tschetschenien, Syrien und im Irak gekämpft: Der Verfassungsschutz warnt vor wachsender Terrorgefahr durch Islamisten aus dem Nordkaukasus. Besonders stark sei die Szene in Berlin und Brandenburg.

Der Verfassungsschutz hat vor wachsender Terrorgefahr durch kampferprobte Islamisten aus dem Nordkaukasus gewarnt. "Extremistische Nordkaukasier waren - neben dem Tschetschenienkrieg in ihrer Heimat - aktuell auch an den Kämpfen in Syrien und Irak maßgeblich beteiligt", sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, in Berlin. "Sie sind kampferprobt und stellen ein hohes Gefährdungspotenzial dar."