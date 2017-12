Noch können sie ihr Glück kaum glauben. Die Mieter aus der Zossener Straße 48 haben sich spontan zu einer kleinen Party zusammengefunden. "Wir feiern, dass wir das Haus für uns gewonnen haben", erklärt Arno Heitland, "und sehen erstmal optimistisch in die Zukunft, weil wir nicht zu befürchten haben, dass hier irgendwer raus fliegt." Yvonne von Langsdorff lässt die Sektkorken knallen und ruft: "Vor genau einem Jahr saßen wir hier erstmals zusammen und waren alle in großer Sorge. Aber jetzt haben wir es geschafft: Wir können bleiben!"

Der Kampf um ihr Haus begann im Dezember 2016. Da erhielten sie Post von einem Investor. Der Name auf dem Briefkopf machte sie misstrauisch: Trusthouse Group. In dem Schreiben hieß es, das Haus sei an die Zossener Straße 48 GmbH verkauft worden. "Eine GmbH zum Zwecke des Hauskaufes zu gründen, die auch Zossener Straße 48 heißt, bedeutet, der Investor möchte das Haus weiter verkaufen. Es war also klar, da war niemand an den Mietern interessiert oder an den Mietsverhältnissen", befürchtete Yvonne von Langsdorff.

Sie trommelte alle Nachbarn zusammen. So wie heute saßen sie in ihrem Wohnzimmer und überlegten, was sie unternehmen konnten. "Zufällig hatte mir eine Schülerin gerade vom kommunalen Vorkaufsrecht erzählt," berichtet Fabian Schmiedel, der Schlagzeuglehrer ist. "Wir alle hatten davon bisher noch nie etwas gehört, aber das erschien uns als eine Chance, unser Haus zu retten."