Die AfD sagt: "Besinnt Euch, denkt mehr an Luther und macht jedes Jahr frei am 31. Oktober. Der Reformationstag muss in Berlin ein Feiertag werden." Die FDP aber sagt nein und findet Feiertage wirtschaftsfeindlich, die Linke will mehr Feiertage, aber keine religiösen, die CDU will vor einer Entscheidung mit dem Einzelhandel sprechen und die SPD meint, so wenige Feiertage hat Berlin doch gar nicht. Doch was sagen Sie?



Soll der Reformationstag ein Feiertag in Berlin werden?