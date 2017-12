Das Fest soll Wohnungs- und Obdachlosen die Möglichkeit geben, wenigstens zu Heiligabend etwas Geborgenheit zu geben und sie mit anderen Menschen zusammenzubringen. Helfer, Odachlose, Menschen mit wenig Geld oder Stammgäste des Yaam-Clubs - an diesem Sonntag mischt sich das Publikum, so dass nicht sofort klar wird, wer zu welcher Gruppe gehört. "Das packt mich, ich muss beinahe eine Träne lassen", sagt die Belgierin Florence, die zufällig vorbeigekommen ist, der rbb-Abendschau am Sonntag: "Hier gibt es Menschen, die Hilfe geben und welche, die Hilfe brauchen. Es ist sehr schön, dass das gemixt ist."

Zum sechsten Mal hat die Berliner Kältenothilfe ein Weihnachtsfest für Obdachlose organisiert. An Heiligabend haben rund 300 Helfer im Berliner Yaam-Club beim Aufbau geholfen, Essen zubereitet und mitgebracht sowie Sachspenden an bedürftige Menschen verteilt.

Für Hilfsbedürftige wurden viele Sachspenden wie Schlafsäcke und diverse Kleidungsstücke im Vorfeld gespendet. "Ich habe zwar schon mal für die AWO-Kleiderkammer gearbeitet, aber so einen Wahnsinnsansturm und so viele Spenden, die hier eingehen, das ist super", zeigt sich Teilnehmerin Juliane überrascht, die in der Kleiderkammer mit aushilft.

Organisiert hat das Fest Zoltan Grasshoff von der Kältenothilfe Berlin - vor allem mit Hilfe der sozialen Medien. "Ich wohne auf meiner Hausbootinsel in der Rummelsburger Bucht, wo wir ab und zu Obdachlose in unseren Hausbooten beherbergen", erzählt Grasshoff dem rbb. "Ich kann den anderen etwas abgeben, jeder kann eigentlich etwas abgeben. Wir leben in einer absoluten Überflussgesellschaft, es ist nur eine Frage des Managements", so Grasshoff weiter, während er auf unzählige Kisten mit Lebensmitteln zeigt, die im Yaam für die Hilfsbedürftigen bereitstehen.

Einer von ihnen an diesem Tag ist Raik, der sich einen Schlafsack abholt und die verschiedenen Essensangebote nutzt: "Ich bin erstaunt, was man für die ganzen armen Leute hier auf die Beine stellt", resümiert er. Neben den Spenden wird Menschen wie Raik auch Beratung angeboten, etwa wo sie welche Hilfsangebote in der Stadt finden können. Für bedürftige Familien gibt es zudem einen Extra-Raum, wo sie gemeinsam zusammen sein können.