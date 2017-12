Hoffnung statt Angst, Frieden statt Terror: Die Kirchen in Berlin und Brandenburg rufen an Heiligabend in ihren Weihnachtsbotschaften die Christen dazu auf, die christliche Friedensbotschaft zu verbreiten.

Laut Dröge erklingt die Friedensbotschaft, die am Weihnachtsfest 2017 weltweit in den Kirchen verkündet wird, in einer keineswegs friedlichen Welt. "Sie erklingt in einer Welt, in der Menschen grundlos verhaftet werden, in der Terror das Zusammenleben bedroht, in der verächtliches Reden über andere zum Alltag gehört", so Dröge weiter.

Der katholische Berliner Erzbischof Heiner Koch appellierte an die Christen, diese Botschaft auch auf ungewöhnliche Weise zu verbreiten. "Auf den eingefahrenen Wegen der Verkündigung werden wir die Menschen, die oft noch nie etwas von Gott gehört haben, nicht erreichen", so Koch. "Weihnachten ist für uns als Kirche ein mächtiger Aufruf zu einem mutigen Aufbruch, so wie Gott in der Weihnacht mutig aufgebrochen ist".

An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen finden in den evangelischen Kirchengemeinden in Berlin und Brandenburg wieder zahlreiche Gottesdienste statt. Bischof Markus Dröge predigt gleich zwei Mal am Heiligabend: um 14.30 Uhr im Berliner Dom und um 17.30 Uhr in der St. Marienkirche in Berlin-Mitte. Erzbischof Heiner Koch lädt traditionell an Heiligabend um 22 Uhr zur Christmette in die St. Hedwigs-Kathedrale in Berlin-Mitte.

Weitere leitende Geistliche gestalten Gottesdienste etwa in der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche und im Dom zu Brandenburg an der Havel, wie die Landeskirche mitteilte. Ein besonderes Ambiente bietet am 24. Dezember erneut das Foyer des Berliner Hauptbahnhofes: Die Berliner Stadtmission lädt um 22 Uhr zum Heiligabend-Gottesdienst ein. Die große Eingangshalle verwandelt sich dabei vor traditionell mehreren Hundert Menschen in eine "Kathedrale".



Konkret an Familien mit Kindern richten sich Krabbelgottesdienste oder Krippenspiele. Auch musikalisch wird ein breites Spektrum geboten: In der Neuköllner Martin-Luther-Kirche etwa wird die Christvesper gemeinsam mit der Indonesischen Gemeinde und dem Anklung Orchester Chor gefeiert. Am zweiten Weihnachtstag gibt es ein Weihnachtskonzert mit The Glory Gospel Singers in St. Nicolai in Potsdam.