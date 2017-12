Der Opferhilfeverein "Weißer Ring" will, dass sich Betroffene von Terroranschlägen in Deutschland weniger mit Bürokratie herumschlagen müssen. Am Krisenmanagement nach dem Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz äußerte der Verein scharfe Kritik.

Der Opferhilfeverein "Weißer Ring" fordert eine zentrale Anlaufstelle für Opfer von Terroranschlägen in Deutschland. Eine Chaos-Phase, wie es sie etwa zwei Wochen lang nach dem Anschlag an der Berliner Gedächtniskirche gab, dürfe sich nicht wiederholen, sagte die Bundesgeschäftsführerin Bianca Biwer. Die Behörden hätten sich damals nicht abgestimmt.



Der Weiße Ring kritisiert insbesondere den Umgang mit den Opfern und ihren Angehörigen in dieser Phase. In Berlin hätten sich die Behörden damals in den ersten Stunden und Tagen nach dem Anschlag nicht untereinander vernetzt, niemand habe den Hut aufgehabt.

Vor dem ersten Jahrestag des Terroranschlags am Breitenbachplatz hatten die Hinterbliebenen aller zwölf Todesopfer in einem offenen Brief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, sie im Stich gelassen zu haben. "Sie werden Ihrem Amt nicht gerecht", heißt es in dem Schreiben. So habe Merkel bis heute nicht persönlich kondoliert.