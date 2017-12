Oft überflutetes Dorf in Nordbrandenburg

Der kleine Prignitz-Ort Breese in Nordbrandenburg ist jetzt besser vor Hochwasser geschützt. Ein etwa 850 Meter langes Teilstück des Deiches wurde am Dienstag übergeben. Damit ist nun die Hälfte der Deichbauten fertig, die Breese und seine Einwohner künftig vor Hochwasser schützen sollen. Die endgültige Fertigstellung der Hochwasserschutzanlage fürdas Dorf ist für 2020 geplant.

"Hochwasserschutz ist überall wichtig im Land. Aber hier in Breese waren wir den Anwohnern eine hohe Priorität und deutlich mehr Tempo schuldig", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Der Deich soll auch einem sogenannten Jahrhunderthochwasser trotzen.

Breese ist in der Vergangenheit wiederholt überflutet worden. Zuletzt kam der Ort 2013 in Zusammenhang mit dem Elbehochwasser in die Schlagzeilen. Durch einen Rückstau trat damals das Wasser des Flüsschens Stepenitz über die Ufer.