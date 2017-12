Weniger Einbrüche und Diebstähle in Berlin und Brandenburg

Brandenburg sei ein Stück weit sicherer geworden, sagt Innenminister Karl-Heinz Schröter angesichts der zurückgehenden Kriminalität. Das betreffe insbesondere die Grenzregion. Und auch in der Hauptstadt ist die Entwicklung erfreulich.

Für das zu Ende gehende Jahr geht Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) von weniger Straftaten und einer besseren Aufklärungsquote im Land als im Vorjahr aus. Das sagte Schröter am Sonntag dem rbb. "Das betrifft auch und insbesondere die Grenzregionen."

Nur in Eisenhüttenstadt gebe es mehr Straftaten, so Schröter weiter. Möglicherweise sei aber nicht die Grenznähe die Ursache. "Aber alles spricht dafür, dass wir ein Stück weit sicherer geworden sind in Brandenburg." Im vergangenen Jahr konnte die Brandenburger Polizei rund jede zweite Straftat aufklären.