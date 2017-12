Imago/APP-Photo Audio: Inforadio | 19.12.2017 | Anna Corves | Bild: Imago/APP-Photo

Hilfe für Helfer nach dem Terroranschlag - "Ich war wie ausgebrannt"

19.12.17 | 14:05 Uhr

Der Jahrestag des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz weckt Erinnerung - auch bei den professionellen Helfern. Viele Polizisten und Feuerwehrleute haben mit den seelischen Nachwirkungen des Attentats zu kämpfen. Von Anna Corves und Kerstin Breinig





Frank Hoedt bekommt sie nicht aus dem Kopf: die Szenen, die er als Einsatzleiter der Feuerwehr am Abend des 19. Dezembers 2016 erlebte. Der Anblick der vielen Schwerstverletzten als er in die Gasse des Weihnachtsmarkts hineinlief, in die zuvor der Attentäter mit dem LKW eine Schneise der Verwüstung geschlagen hatte. Und noch etwas hat sich ihm eingeprägt, weil es so ungewöhnlich war. "Es war absolut ruhig. Jeder Einzelne, der in dieser Gasse gearbeitet hat - sie alle haben davon berichtet, wie ruhig es war."

Feuerwehrmann Frank Hoedt hat sich professionelle Hilfe geholt

An einen Anschlag denkt er zunächst nicht. Er geht von einem Verkehrsunfall aus. Unter Hochdruck versucht er, den Opfern zu helfen. Voller Adrenalin, voller Konzentration. "Als ich dann zu Hause ankam, war es, als ob ich in ein tiefes schwarzes Loch falle, ich war wie ausgebrannt." Er sammelt sich, geht wieder arbeiten. Aber er merkt, wie das Erlebte ihn beschäftigt und holt sich schließlich professionelle Hilfe - wie viele andere Kollegen auch.

Schlaflosigkeit und viele offene Fragen

Bei der Feuerwehr steht den Kameraden unter anderem das sogenannte Einsatznachsorgeteam zur Verfügung. Zum Team gehört Manuel Mahnke, der selbst auch Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist. Kurz nach dem Anschlag bieten sie ein Treffen an: Etwa 70 Einsatzkräfte vom Breitscheidplatz kommen. Manche haben das dringende Bedürfnis zu reden, andere schweigen. "Man hat natürlich viele offene Fragen. Wie geht es den Menschen, die man retten konnte, und die jetzt in den Krankenhäusern betreut werden? Warum ist so ein Ereignis passiert? Konnte man das nicht verhindern?"

Mahnke erlebt die ganze Gefühlspalette: Wut, Fassungslosigkeit, Schock. Manche Feuerwehrleute erwähnen Schlafstörungen, Appetitlosigkeit. Das ist völlig normal, weiß das Nachsorgeteam und kann ihnen so die Sorge nehmen, am Erlebten krank zu werden. Auch der Austausch mit den Kollegen kann helfen. "Wenn ich in der Gruppe zusammensitze und höre, dass zwei weitere Einsatzkräfte auch grade nicht so gut schlafen, dann fühle ich mich vielleicht gar nicht mehr so allein. Und es kommt ein bisschen Normalität in diese Symptomatik hinein."

Manche Kollegen merkten erst nach Monaten, dass sie Schwierigkeiten haben, wieder in den Alltag zu finden, erzählt Manuel Mahnke. Manche hätten sich auch erst vor Kurzem beim Nachsorgeteam gemeldet. Jetzt, wo die Jahreszeit und die Berichterstattung zum Jahrestag des Anschlags die Erinnerung wieder weckt.

Die Ursache macht den Unterschied

Klar, Feuerwehrleute seien schlimme Bilder gewöhnt, sagt Mahnke. Sie gelten als die harten Kerle, die da hingehen, wo es im wahrsten Sinne des Wortes brennt. Aber um das zu verarbeiten, mache die Ursache einen Unterschied - also ob ein Unfall oder Naturereignis geschieht, oder ob ein Mensch willentlich so viel Leid auslöst. "Weil man sich mit der Bösartigkeit von Menschen auseinandersetzen muss: Warum töten sie ziellos andere Menschen, ohne einen persönlichen Bezug gehabt zu haben?", so Mahnke. Und natürlich ist der Feuerwehrmann auch einfach ein Mensch, ein Bürger, der sich vielleicht bedroht fühlt, und sich fragt, ob er noch sicher mit seiner Familie über den Weihnachtsmarkt gehen kann. Für Frank Hoedt, den Einsatzleiter vom Anschlagsabend kommt das in diesem Jahr überhaupt nicht in Frage. Was sie alle, die Opfer, die Helfer, die Besucher, dort letztes Jahr erleben mussten - diese Erfahrung wünsche er niemanden.