Dieter Berlin Sonntag, 24.12.2017 | 15:23 Uhr

Ja, nee is klar: "Besser nicht regieren, als schlecht regieren!", das war doch von Schulz, oder? ;-)

Die SPD verkennt leider, dass Sie bei den letzten BT-Wahlen IMMER (!) Stimmen verloren hat, egal, ob sie vorher in der Opposition oder in der Regierung war.

Die SPD-Wähler haben die Abgeordneten auch bestimmt nicht deshalb gewählt, damit sie NICHT regieren.

Wobei: Das wäre mal ein cooler Slogan: Bitte wählt uns SPD, denn wir werden NICHT regieren.

Einen Versuch ist es wert, viel schlimmer kommen kann es eigentlich nicht!