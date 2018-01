rbb/Oliver Ziebe Audio: Radioberlin 88,8 | 18.01.2018 | Interview Matthias Deiß | Bild: rbb/Oliver Ziebe

Interview | 50 Jahre Kontraste - "Wir müssen immer aufpassen, wie weit wir uns vorwagen"

18.01.18 | 06:31 Uhr

Am 18. Januar 2018 ist es 50 Jahre her, dass der SFB erstmals das Magazin Kontraste zeigte. Berichte über das Spannungsfeld zwischen Ost und West machten den Anfang, viele DDR-kritische Beiträge wurden gesendet. Auch heute sind manche Recherchen nicht ohne Risiko, weiß Chef Matthias Deiß.



Herr Deiß, Sie sind jünger, als das Magazin, das sie jetzt leiten. Wie kamen Sie das erste Mal mit Kontraste in Kontakt?

Das war ganz klar als Zuschauer in der Wendezeit. Da ist es auch losgegangen, da habe ich mich für Politik interessiert. Bei meinen Eltern lief zu der Zeit der Fernseher eigentlich dauernd. Da lief natürlich die Tagesschau, aber eben auch Kontraste, weil die Aufnahmen hatten, die damals für Furore gesorgt haben. Die ersten Aufnahmen von den großen Demonstrationen, in Leipzig zum Beispiel, und da habe ich die Sendung zum ersten Mal bemerkt.

Zur Person Matthias Deiß (40) ist seit 1. Januar 2018 Redaktionsleiter des rbb-Politikmagazins "Kontraste" Er studierte in München Politikwissenschaft und Journalistik und volontierte an der dortigen Deutschen Journalistenschule. Von 2007 bis 2012 war er für den rbb als Reporter und in verantwortlicher Position als Chef vom Dienst für ARD-aktuell tätig. Von 2012 bis Ende 2017 wurde er vom rbb als Fernseh-Korrespondent ins ARD-Hauptstadtstudio entsandt.

Kontraste hatte die Situation in der DDR schon seit 1968 als großes Thema. Roland Jahn, ehemals Redakteur der Sendung, hat neulich berichtet, wie Aufnahmetechnik eingeschmuggelt wurde. Das ist eine Art von Journalismus, die wir ja heute fast gar nicht mehr kennen. So hoch risikobehaftet im eigenen Land.

Wir recherchieren auch heute noch investigativ und wir müssen immer aufpassen, wie weit wir uns vorwagen, wie weit auch der Schutz der Mitarbeiter noch gegeben ist. Heute geht es natürlich um andere Themen, wie zum Beispiel unsere Rechtsextremismus-Recherchen oder das Thema Bandenkriminalität. Da wird es gefährlich. Aber Sie haben schon Recht. Es war riskant, damals in dieses DDR-Regime reinzugehen.

Sie wären ja sofort im Gefängnis gelandet ...

So ist es.

Ist das etwas, was sie besonders stolz macht? Dass sie so einem besonderen Projekt vorstehen?

Ja, das macht mich stolz. Die Historie von Kontraste macht mich stolz, aber ich spüre natürlich auch die Herausforderung. Denn wer so eine große Historie hat, muss natürlich auch hohe Ansprüche in der Gegenwart an sich selber haben. Und das haben wir. Wir wollen also auch in Zukunft weiter investigativ recherchieren und Dinge aufdecken. Das ist der Anspruch, den Kontraste hat. Auch mit über 50 Jahren.

Wenn man etwas übernimmt so wie Sie jetzt, dann hat man ja auch Pläne mit so einem Baby. Wo geht’s hin?

Also erstmal ist es mir ganz wichtig, die Wahrnehmung von Kontraste zu erhöhen. In der ARD, im rbb und auch im Netz. Unsere Themen sind natürlich sehr, sehr kontrovers. Sie sorgen für Aufregung in einer ohnehin politisch aufgeregten Zeit und ich finde, wir sollten uns da dem Dialog stellen. Wir können das auch mit Selbstbewusstsein tun, aber auch komplizierte Zusammenhänge erklären. Das werden wir auch in unseren dreiwöchigen Sendepausen im Internet tun. Wir werden Themen erklären, Zuschauerfragen beantworten und so einen engeren Draht zu unseren Zuschauern aufbauen. Und wir versuchen natürlich auch Anregungen von unseren Kritikern aufzunehmen. Aber ganz wichtig – immer sachlich im Dialog. Wer mit uns reden will, kann das in Zukunft tun und in den direkten Kontakt mit Kontraste treten. Aber Hatern oder unsachlichen Statements im Netz, die es ja auch vielfach gibt, denen werden wir natürlich aus dem Weg gehen.

Was ist die Positionierung von Kontraste? Wo sehen sie sich? Einordnend, Diskussionen anregend?

Zum einen das, zum anderen auch erklärend in politisch unübersichtlichen Zeiten. Unser Claim ist ja "Kontraste - das Magazin aus Berlin". Wir sind auch das einzige Politikmagazin der ARD, das direkt hier in Berlin produziert wird. Diesen Claim müssen wir in jeder Sendung erneut mit Leben füllen: aus der Stadt der Kontraste, aus der Stadt der Brüche, aber auch aus der Stadt mit dem Regierungssitz. Ich war fast sechs Jahre lang Korrespondent im Hauptstadtstudio für die ARD. Auch Bundespolitik wird für Kontraste in Zukunft eine stärkere Rolle spielen.

Zunehmend weiblich

Bild: rbb Peter Pechel moderiert am 18. Januar 1968 die erste Ausgabe Kontraste. Er war Hörfunk-Korrespondent in Washington und ist Chefredakteur des SFB.



Bild: rbb Kontraste-Redaktionsbesprechung im April 1970 (v.l.) Peter Schultze, Joachim Trenkner, Johannes Donasch, Itzchak Pruschnowski, Lars Griepe, Gottfried Kludas, Johannes Parthum, Hans Dieter Jaene und Peter Pechel (im Sessel sitzend).



Bild: rbb Zwei Moderatoren zur Feier der 100. Sendung 1976. Peter Schultze (l.) und Peter Pechel im Studio.



Bild: rbb Neues Design, neuer Moderator:Chefredakteur Dr. Joachim Braun moderierte 1982 bis 1987 KONTRASTE.

Bild: rbb/Oliver Ziebe An 1987 übernimmt Jürgen Engert das Ruder vor und hinter der Kamera.

Bild: rbb Joachim Gauck zu Gast im Jahr 1994.



Bild: rbb 1999 ist es Zeit für eine Frau: Petra Lidschreiber moderiert bis 2006.

Bild: rbb/Bernd Lammel Silke Böschen ist von 2006 bis 2009 das Gesicht der Sendung.

Bild: rbb/Oliver Ziebe Astrid Frohloff ist seit 2009 am Start.

















50 Jahre Kontraste 618 Sendungen in 50 Jahren: Am 18. Januar 2018 moderiert Astrid Frohloff die Jubiläumssendung des Politikmagazins Kontraste im Ersten. Auf den Tag genau vor 50 Jahren startete der Sender Freies Berlin sein neues "Ost-West-Magazin" in einer Zeit des Umbruchs. Nur wenige Tage vor dem 18. Januar 1968 wurde Alexander Dubcek in Prag zum neuen Chef der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei gewählt. Im Westen machten sich Hoffnungen auf weitreichende Reformen hinterm Eisernen Vorhang breit. Damit beginnt die Fernsehgeschichte des ARD-Magazins Kontraste. In den 70er und 80er Jahren entwickelt sich die Sendung zum Medium der ostdeutschen Opposition und zum deutsch-deutschen Magazin schlechthin. Nach dem Fall der Mauer begleitet Kontraste das Werden der deutschen Einheit. Der Umgang mit der Stasi-Vergangenheit, aber auch die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und gesellschaftliche Debatten prägen das Bild der Sendung. Seit 2003 wird Kontraste vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) verantwortet und seit dem 1. Januar hat Kontraste einen neuen Redaktionsleiter: Matthias Deiß (39).