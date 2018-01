Bauland ist rar in Berlin. So rar, dass private Investoren sich mit Geboten überbieten, wenn Grundstücke auf den Markt kommen. Die Folge: Die Grundstückspreise für den Geschosswohnungsbau haben sich seit 2014 verdreifacht – einer der Gründe, warum umzugswillige Berliner in den Immobilienportalen kaum noch bezahlbare Wohnungen finden. Gerade für den sozialen Wohnungsbau wäre günstiges Bauland also gefragt

Nun ist Gehb kein neutraler Verwaltungsbeamter. Er saß lange für die CDU im Bundestag, deshalb könnte seine Kritik am rot-rot-grünen Senat auch parteitaktisch motiviert sein. Doch rbb|24-Recherchen zeigen, dass seine Kritik berechtigt ist. Zumindest beim größten Grundstück, das die BImA dem Land vor fast drei Jahren zum Kauf anbot: Das Grundstück ist 50.000 Quadratmeter groß, rund sieben Fußballfelder, und liegt am Bohnsdorfer Weg - inmitten von Einfamilienhaus-Siedlungen im Treptower Stadtteil Altglienicke.

Früher, zu DDR-Zeiten, war die Mauer nicht weit weg, die Fläche wurde landwirtschaftlich genutzt. Inzwischen ist sie mit Bäumen und Gestrüpp überwuchert. Schon seit 2014 erwägt der Bezirk, hier Baurecht zu schaffen. Das geht aus einer Studie hervor, die Wohnraumpotenziale im Bezirk analysierte . Theoretisch wäre Platz für dutzende Einfamilienhäuser plus hunderte Sozialwohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Im Februar 2016 landete auch das bundeseigene 50.000 Quadratmeter-Grundstück am Bohnsdorfer Weg auf einer Liste der Finanzverwaltung mit geplanten MUF-Standorten. Das Problem war nur: Offenbar stimmte Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) die Liste nicht ausreichend mit Oliver Igel, dem Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, ab - obwohl auch Igel in der SPD ist.

Das bestätigt auf Anfrage von rbb|24 die SPD-Politikerin Ellen Haußdörfer, die damals den Wahlkreis Treptow-Köpenick im Abgeordnetenhaus vertrat. "Die Finanzverwaltung hat diesen Standort einfach am grünen Tisch ausgewählt, ohne zu gucken, wie die Situation vor Ort aussieht," sagt sie.

Denn zuvor hatte der Bezirk in der Nähe bereits ein ehemaliges Oberstufenzentrum und ein ehemaliges Hotel in Flüchtlingsheime umgewandelt. "Weil die Flüchtlingskinder dieser beiden Standorte schon versorgt werden mussten, waren die Grundschulen in der Gegend alle voll, es gab auch kaum noch Kitaplätze. Hätte man noch zusätzlich die MUF am Bohnsdorfer Weg gebaut, hätte der Bezirk auch eine neue Schule und neue Kitas bauen müssen. Dass das nicht mal so eben von heute auf morgen geht, hatte der Senat offenbar gar nicht bedacht."

Doch anstatt das interne Gespräch zu suchen, wandte sich Bezirksbürgermeister Igel direkt an die Presse. Öffentlich teilte er mit, er habe dem Plan, am Bohnsdorfer Weg modulare Unterkünfte für Flüchtlinge entstehen zu lassen, nicht zugestimmt: "Wir haben an dieser Stelle empfohlen, den geplanten Wohnungsbau voranzutreiben. Bei dieser Ablehnung bleibe ich für das Bezirksamt", heißt es wörtlich in einer Pressemitteilung.