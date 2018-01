Tullius Destructivus Römerlager Aquarium Sonntag, 14.01.2018 | 14:58 Uhr

Die Problematik wird durch die Folgen der "Verschlankung" des Staates bis zur Magersüchtigkeit in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes nur verstärkt, geschaffen wird sie jedoch dadurch, dass die Rechtslage in Deutschland inzwischen so grotesk von den Realitäten der weltweiten Migrationsbewegungen abweicht.



Wer Realpolitik den Vorzug gegenüber Moralpolitik gibt, kann nur zu dem Schluss kommen, das Asylrecht in seiner jetzigen Form abzuschaffen (lediglich eine Gewährungsmöglichkeit ohne einklagbaren Anspruch vorzusehen) und durch ein Einwanderungsrecht zu ersetzen, das die Migration nach Deutschland unter dem Blickwinkel der Ausbildung und Verwendbarkeit für den Arbeitsmarkt sowie der Integrierbarkeit zu steuern versucht.



Der herrschende politische Dilettantismus lässt es jedoch erwarten, dass es demnächst Einwanderungsrecht und Asylrecht nebeneinander gibt und die als Einwanderer nicht Erwünschten dann doch wieder via Asylrecht die Gerichte beschäftigen.