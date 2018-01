Firial und Hussein haben eine kurdische Flagge mitgebracht zum Protest – und jede Menge Wut und Verzweifelung. Zusammen mit rund 300 anderen in Berlin lebenden Kurden schreien sie ihre Emotionen am Freitagnachmittag vor der türkischen Botschaft heraus. Eine Frau hält eine Collage mit Bildern von verwundeten und getöteten Kindern in die Luft. Auf einem anderen Transparent steht "Stoppt Erdogan! Verteidigt Afrin". Ein Absperrgitter hält die Demonstranten mehrere Meter von der Botschaft entfernt.

Firial und Hussein stimmen im kurdischen Block ein in einen kämpferischen Gesang und heben zwei Finger in die Luft. Es ist ihr Siegeszeichen. Und es soll erinnern an die 102 Zivilisten und Kämpfer, die nach Angaben der kurdisch-syrischen Miliz SDF seit Samstag in den kurdischen Gebieten in Nord-Syrien gestorben sind. Die türkische Seite meldet 14 Tote. Sechs Tage lang kämpft das türkische Militär rund um die Stadt Afrin nun schon gegen die kurdischen Milizen. Deutsche Panzer sind bei den Türken im Einsatz, Kampfflugzeuge bombardierten kurdische Stellungen. Auch ein Dorf mit Zivilisten soll von Bomben getroffen worden sein. Das Dorf liegt ganz in der Nähe des Ortes, an dem Firial und Hussein aufgewachsen sind.

Ein paar Stunden zuvor sitzt Firial, 35 Jahre alt, von Beruf Lehrerin, auf dem Sofa in ihrer Wohnung am Kottbuser Tor in Kreuzberg und starrt auf ihr Handy. Sie klickt sich durch Facebook-Seiten, sucht nach neuen Bildern und Nachrichten aus ihrer Heimat – so wie die meiste Zeit in der vergangenen Woche. "Sieh dir das an", sagt sie und dreht das Display zum Reporter. Es zeigt Fotos eines eingestürzten Hauses, in dem eine siebenköpfige Familie gelebt haben soll. Es sei in der vergangenen Nacht von einer türkischen Bombe getroffen worden, sagt Firial. Überprüfen lässt sich das nicht. Auf einem Foto sind Kinderfüße zu sehen. Der Rest des kleinen Körpers ist begraben unter Schutt.

"Ich mache mir so große Sorgen, dass sie alle getötet werden", sagt Firial, und bricht in Tränen aus. Sie muss an ihre Mutter denken, die vor den Bomben aus ihrem Heimatdorf in die Stadt Afrin fliehen musste. An ihren Vater, an ihre Cousins, die zusammen mit den anderen Männern im Dorf ausharren. Ein Dorf, bestehend aus rund 100 Häusern, gelegen am Fuß eines Bergkamms, der Syrien von der Türkei trennt.