Havelländer Berlin Steglitz Montag, 08.01.2018 | 21:17 Uhr

"--- Im Übrigen: Mir ist es egal, was die wollen! "



Danke, besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können um was es ihnen und ihresgleichen geht!" ---"



Mir ist es ehrlich gesagt auch egal, was die wollen. Es gibt Gesetze und Regelungen bezüglich des Asylrechts, und diese sind sehr großzügig gestaltet in diesem Land.



Im übrigen bin ich ziemlich sicher, interessiert es Sie nicht die Bohne, was Steffen - und mit ihm viele besorgte Bürger - wollen. Was sagt das wiederum über "ihresgleichen"?