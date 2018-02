Die Berichterstattung der rbb-Reporter Sascha Adamek und Jo Goll über die Neuköllner Begegnungsstätte wurde in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich als antimuslimisch bezeichnet. Der Moscheeverein pocht darauf, das Interview mit dem Imam Mohamed Sabri, das Adamek und Goll bereits im Juni 2017 geführt hatten, müsse gänzlich veröffentlicht werden. Daher haben wir uns nun entschlossen, das gesamte Interview im Wortlaut online zu stellen. In dem Interview geht es um Sabris Verbindungen zu radikalen Islamisten im Ausland, um die Finanzierung der Moschee, ihre Verbindungen zur Muslimbruderschaft sowie die Nennung der NBS im Berliner Verfassungsschutzbericht.

rbb: Herr Sabri, wie zufrieden sind Sie denn mit der finanziellen Hilfe durch den Senat in Berlin?

Sabri: Finanziell bekommen wir keine Hilfe. Es gibt, finanziell gesehen, keine offizielle Unterstützung vom Senat. Nur einmal haben wir Unterstützung von der Landeszentrale für Politische Bildung erhalten, sonst gibt es keine Unterstützung finanzieller Art von der Seite des Staates an uns.

Sie machen ja hier sehr viele Aktivitäten, psychologische Seminare, Hilfestellungen für Familien - wie finanzieren Sie das alles, es ist ja ein großer Apparat? Es gibt ja auch sehr viele Flüchtlinge, die hier zum Freitags-Gebet kommen.

Sehr viel Geld haben wir nicht, das ist richtig. Aber jetzt im Ramadan haben wir 250 Leute mit Essen versorgt, täglich, die ganzen 29 Tage. Und das geht alles durch die Bereitschaft der Mitglieder und der Leute, die hierher kommen, um zu beten, zu spenden und Geld auszugeben. Und - Gott sei Dank - bis jetzt funktioniert das einigermaßen. Unsere Finanzierung ist ausschließlich von unseren Leuten, die hierher kommen oder von ein paar Geschäftsleuten, die Imbisse, Restaurants und Läden besitzen. Die geben ab und zu was dazu. Sonst haben wir keine Quelle.

Sie haben auch keine Quelle von ausländischen Geldgebern?

Nein.

Wie viel Geld geben Sie denn im Jahr aus?

Wie viel im Jahr? Unsere Arbeit basiert eigentlich zum größten Teil auf ehrenamtlichen Tätigkeiten. Wir haben nicht so einen großen Apparat der Administration. Zum Beispiel der Doktor, der ist Oberarzt und mein Stellvertreter. Der hat Zeit für unsere Moschee und viele solche Leute opfern ihre Zeit für unsere Moschee. Zweitens gibt es eine große Bereitschaft zu spenden durch diese Freitagskollekte. Bis jetzt können wir unsere laufenden Kosten davon decken. Und das sind so um die 5000 monatlich.

5.000€ monatlich?

Ja das sind um die 60.000 jährlich. Eigentlich ist das ein winziger Betrag. Gott sei dank, wenn wir eine Initiative haben oder eine Veranstaltung oder eine Aktivität, dann rufen wir die Leute im Freitagsgebet auf, uns zu unterstützen und die Leute machen mit, die tragen das mit. Das freut uns natürlich und ich hoffe, dass die Bereitschaft steigt und nicht zurückgeht.

Das Spendenwesen gehört im Islam ja auch mehr zur Religion, als es im Christentum der Fall ist, oder?

Besonders in Ländern, wo der Islam neu ist. In arabischen Ländern ist die Finanzierung von Moscheen zum Beispiel eine Sache des Staates. Die meisten Moscheen gehören dem Staat. Hier haben wir so etwas nicht. Die Kirchen haben jahrhundertealte Verträge mit dem Staat, werden auch irgendwie vom Staat finanziert, aber wir als nicht anerkannte Religion und Körperschaft haben Probleme in dieser Sache.

Würden Sie sich das wünschen? So eine Art Kirchensteuer? Könnten Sie sich das vorstellen?

Die religiösen Institutionen spielen eine große Rolle in unseren Gesellschaften, egal ob wir in einer postmodernen Gesellschaft leben, die Religion spielt nach wie vor eine große Rolle. Und daher muss diese Institution irgendwie unterstützt werden und der Staat muss meiner Meinung nach eine Rolle spielen bei der Unterstützung.

Das Grundstück hat ja ein anderer Verein gekauft, der Verband Interkultureller Zentren (VIZ) – wie war das damals, als es gekauft wurde?

Wir haben einen Mietvertrag mit denen und zahlen monatlich Miete und betreiben das als Verein - als Moschee. Diese Immobilie wird durch einen Mietvertrag betrieben.

Sie haben gesagt, dass Sie nicht mehr im Verfassungsschutzbericht stehen möchten – was stört Sie genau daran?

Ehrlich gesagt bin ich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert bei Gesprächen mit Journalisten, egal ob im In- oder Ausland. Wir versuchen unsere Arbeit zu machen, ganz effektiv im Sinne des Wohles der Gesellschaft. Wir fühlen uns als ein Teil der Gesellschaft, wir fühlen uns sehr loyal zu diesem Land und dieser Gesellschaft. Wir wissen ganz genau, dass der Verfassungsschutz einen enormen Job leistet, der garantiert oder versucht, unsere Sicherheit zu schützen und zu garantieren. Aber meiner Meinung nach wird immer über uns geredet, keiner von den Leuten vom Verfassungsschutz ist zu uns gekommen und hat mit uns geredet. Also das sind Berichte, die gehen zum Verfassungsschutz und am Ende kommt da ein Bericht über uns heraus. Wir würden gerne auch mit den Leuten reden, dass sie uns besuchen hier und mit uns reden - wie Hegel sagt, es gibt einen gesamten Wald und der lässt dich nicht den einzelnen Baum sehen. Ich glaube die brauchen ein eigenes Bild von uns.

Die sind noch nie hergekommen und haben nach Antworten gefragt?

Noch nie. Von der Seite des Verfassungsschutzes.

Setzen Sie sich da zur Wehr, gegen diese Berichte über Sie im Verfassungsschutz?

Wir haben durch einen Anwalt Anfrage an den Verfassungsschutz geschickt, leider haben die das abgelehnt, nach dem Motto: Wir antworten nicht auf Fragen von Vereinen. Die reagieren nur auf die Personenanfrage. Also ich muss das selbst machen. Dann bekomme ich eine Antwort. Also Vereine bekommen keine Antwort.

Was halten Sie von der Muslimbruderschaft?

Was heißt, was halte ich davon? Das ist eine Gruppierung, die ist außerhalb von Europa und Deutschland, das sind Parteien, das sind Gruppierungen, das sind Vereine überall in der arabischen Welt. Das geht uns überhaupt nichts an. Wir leben in einer anderen Realität, in einer anderen Gesellschaft - wir haben hier eine andere Situation, wir haben andere Probleme. Wir haben nicht diesen politischen Islam im Sinne. Wir leben in einem demokratischen Land. Wir sind zufrieden und froh hier. Wir haben andere alltägliche Probleme, die wir lösen müssen, zum Beispiel das Integrationsproblem. Es gibt etwas Anderes. Wir haben eine andere Realität. Es ist genau, als wenn man mich fragt, nach der Befreiungstheologie in Lateinamerika, das ist genau dasselbe.

Aber wenn Sie einen Katholiken fragen, wird er ihnen eine Meinung sagen: Finde ich toll, diese Strömung, oder die sind mir zu modern, die sind mir zu links.

Das ist eine politische Bewegung, die agiert in einer anderen Realität, in einem anderen System als wir hier.

Warum sagt der Verfassungsschutz dann, dass die Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD) die wichtigste Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft ist?

Diese Frage sollten Sie den Verfassungsleuten stellen.

Trotzdem wurde das Grundstück ja auch im Namen einer Funktionärin der IGD gekauft.

Unser Verein hat damit nichts zu tun - wenn ich von der CDU oder SPD etwas gekauft habe, dann vermiete ich oder arbeite ich, das heißt ja nicht, dass ich dann direkt auch zu denen gehöre. Wir müssen da genau differenzieren.

Frau Traji hat ja das Grundstück gekauft als Funktionärin der IGD. Damals war nur von Integration die Rede im Vereinsregister, nicht von einer Moschee. Fünf Jahre später entsteht dann eine Moschee. Was hat es damit auf sich?

Es war von Anfang an eine Moschee, die Politik ist hergekommen und hat gesehen, es ist eine Moschee, genau so war es mit den Journalisten. Es war ja nicht so, dass wir nur ein Saal waren für kulturelle Veranstaltungen und dann ganz plötzlich: „Hallo, wir sind eine Moschee!“. Wir sind im Laufe der Jahre Mitglieder der „Islamischen Föderation Berlin“ geworden, davon ist die Mehrheit türkisch. Die Islamische Föderation verhandelt mit dem Staat über die Anerkennung des Islam als Körperschaft. Dafür brauchten wir einen Verband, der mit vielen Vertretern auch die Muslime vertreten kann. Daher kam diese Religiosität. Von erstem Tag an war es die Moschee Dar-as-Salam (also die NBS, Anm. d. Red.). Aber als Moschee ist sie nicht anerkannt, weil der Islam selbst nicht anerkannt ist, es gibt nur Vereine.

Hatten Sie damals Angst, dass, wenn Sie direkt Moschee rein schreiben, es gleich Probleme geben würde?

Angst? Wir praktizieren unsere Religion hier. Die Verfassung von diesem Land erlaubt und schützt uns, dass wir unsere Religion leben und praktizieren können wie wir wollen. Da haben wir überhaupt keine Angst - wir leben nicht in einem diktatorischen Land oder einem islamfeindlichen Land. Wir leben in Deutschland. Von Anfang an ist es eine Moschee gewesen.

Es gab ja, vor allem im Tagesspiegel, die Berichte, dass Mohammed Arifi, ein bekannter Hassprediger, der gegen Juden und Schwule hetzt, hier war – wie kam das zustande? Sie haben ja schon ganz andere religiöse Ansichten als er.

Wir haben ihn nicht wirklich eingeladen – er ist hergekommen, um ein Krankenhaus zu besuchen. Der war hier in Berlin und er ist ein Star in der arabischen Welt. Die Leute kennen ihn überall, hier auch über Satellitensendungen. Dann haben die Leute gesagt, dass sie ihn gerne hier haben wollen, dann habe ich gesagt: Das ist kein Problem. Aber es muss einen gewissen Diskurs geben, es muss eine Rede gehalten werden, die nur theologisch und nicht politisch ist. Und er muss sich anpassen an die Werte, mit denen wir hier leben. Ich war überrascht, dass die Polizei hier war. Es gab keinen Zwischenfall und keine Äußerung, die problematisch ist. Nach zwei Wochen hat mich der Integrationsbeauftragte von Neukölln, Herrn Mengelkoch zu sich eingeladen, ins Bezirksamt Neukölln. Da haben wir die Sache geklärt und ich habe gesagt, dass es nicht wirklich geplant gewesen wäre. Das ist in unserer 10jährigen Geschichte, das erste Mal, dass so etwas passiert, so etwas kann passieren, aber es ist nicht unsere Linie.

Würden Sie ihn wieder reden lasssen?

Nein, auf keinen Fall. Ich mache keine Forschung, dass ich die Leute in der arabischen Welt beobachte, was die reden und was die nicht reden. Ich habe keine Zeit dafür - ich bin hier beschäftigt, mit meinen Leuten und es ist ein bisschen viel auch. Es ist passiert. Ich habe klar und deutlich gesagt, es ist ein Fehler. Von Fehlern kann man auch lernen. Ich schäme mich nicht, dass ich Fehler mache, ich bin ein Mensch und bin stark und mutig genug zu sagen, dass es ein Fehler war.