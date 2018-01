156 verurteilte Straftäter sind im Vorjahr direkt aus Berliner Gefängnissen abgeschoben worden. Seit dem Beginn des vergangenen Jahres seien zudem fünf als islamistische Gefährder eingestufte Personen in ihre Heimatländer gebracht worden, teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag mit. Als Gefährder werden Islamisten eingestuft, denen die Behörden potenziell einen Anschlag zutrauen. Insgesamt wurden 2017 genau 1.638 Menschen aus Berlin zurückgeführt.

Aus der Opposition im Abgeordnetenhaus kam zuletzt Kritik an der Abschiebepolitik des Senats. So kritisierte etwa CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger Ende November, der Senat setze rechtsstaatliche Mittel nicht konsequent durch. Als Beleg führte er den Fall des jungen Tschetschenen an, der wegen mehrerer Raubüberfälle in Berlin im Gefängnis saß, dann entlassen wurde und im September eine 60-jährige Frau im Tiergarten ermordete. Nach seinem 18. Geburtstag sollte der Mann abgeschoben werden. Das gelang den Behörden jedoch nicht mehr, weil sie dann nicht mehr wussten, wo er wohnte und später eine Abschiebung nicht organisieren konnten. Dregger kritisierte, dass die Behörde bereits drei Monate vor der Volljährigkeit eine Abschiebung hätte beantragen und später durchsetzen können.



Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe sprach damals von Untätigkeit des Senats und viel zu niedrigen Abschiebezahlen angesichts der Zahl der Ausreisepflichtigen in Berlin.