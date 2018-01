Die AfD arbeitet weiter an ihrem Machtplan: In der Lausitz will sie zusammen mit Pegida, rechten Bürgerinitiativen und NPD-Anhängern die nächsten Wahlen drehen. Ihre Kandidaten bewerben sich dort für alle politischen Schlüsselämter. V on Torsten Mandalka und Olaf Sundermeyer

Ingo Senftleben erinnert sich noch genau an den 6. September in Finsterwalde. Damals stand der CDU-Landesvorsitzende neben einigen anderen Parteifunktionären auf einer großen Bühne neben der Bundeskanzlerin, die ihre vorbereitete Wahlkampfrede gegen ein gellendes Pfeifkonzerte hielt.

In ähnlicher Form wiederholte sich das Geschehen an vielen Orten in Südbrandenburg, wenn auch ohne Kanzlerinnenauftritt und zahlreichen Kameras, sondern bei eigenen Veranstaltungen unter Führung der AfD oder mit ihr verbündeter Vereine wie "Zukunft Heimat" aus dem Spreewald. Dieser bereitete der AfD in Cottbus systematisch die Bühne, gemeinsam mit Pegida, Rechtsextremisten aus Identitärer Bewegung und dem rechtsmotivierten Fußballmilieu.

Im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Bundeszentrale in Berlin, gilt dieses Ereignis als Fanal für eine Fortsetzung des Wahlkampfes mit anderen Mitteln. Von dort ist zu hören, dass in Finsterwalde auch einige Wahlhelfer körperlich angegriffen worden seien.

Überdies sei es sehr deutlich, dass die AfD all diese Kräfte in Südbrandenburg bündelt und sich dafür noch "Unterstützung aus der starken Nachbarschaft aus Sachsen" holt, so Botsch. Für ihre zentrale Abschlusskundgebung vier Tage vor der Bundestagswahl, mobilisierte die AfD schließlich 700 Anhänger nach Cottbus – eine große Zahl für eine Partei, die in der dortigen Stadtverordnetenversammlung gerade mal mit drei Mandaten vertreten ist.

Gideon Botsch, Rechtsextremismusforscher am Moses Mendelssohn Zentrum der Universität Potsdam erkennt "eine offizielle Zusammenarbeit zwischen 'Zukunft Heimat' und Pegida", die mit der AfD eine Bewegung bilden. "Die Brandenburger AfD versteht sich ohnehin als eine fundmentaloppositionelle Bewegungspartei, die in weiten Teilen als rechtsextrem dominiert bezeichnet werden kann."

Auf dieser Kundgebung kündigte der AfD-Landesvorsitzende Andreas Kalbitz bereits die Strategie für die Zeit nach der Bundestagswahl an: "Der Einzug in den Deutschen Bundestag ist der erste Schritt. Wir werden, solange wir die nötigen Mehrheiten noch nicht haben, die Regierung vor uns hertreiben. Schonungslos, wir machen das schonungslos."

Was Kalbitz damit meinte, war in derselben Rede zu hören: "Für sinnlose Kriege in Afghanistan wird das Blut deutscher Soldaten vergossen und viel Geld ausgegeben. Während junge Afghanen mit Handymodellen, die ich nicht kenne, am helllichten Vormittag an den Bahnhöfen rumhängen." Bei der Bundestagswahl holte die AfD schließlich die meisten Stimmen aller in Cottbus angetretenen Parteien.

In den beiden Bundestagswahlkreisen Elbe-Elster Oberspreewald Lausitz II, in dem auch Finsterwalde liegt, und Cottbus Spree-Neiße holte die AfD ihre besten Ergebnisse landesweit, jeweils hinter der CDU. Ein Direktmandat verfehlte sie dort nur knapp. In der benachbarten sächsischen Lausitz erlangte die AfD einen Sieg über die CDU, holte dort ein Direktmandat und sammelte sachsenweit die meisten Stimmen.