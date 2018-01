dpa/ZUMA/Jan Scheunert Video: brandenburg aktuell | 27.01.2018 | Ludger Smolka | Bild: dpa/ZUMA/Jan Scheunert

Holocaust-Gedenken zum 27. Januar - Müller warnt vor Hetze und Ausgrenzung

27.01.18 | 19:28 Uhr

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. 73 Jahre später warnt Berlins Regierender Bürgermeister vor neuen Formen des Antisemitismus. Der Zentralrat der Juden beklagt, das "rote Linien" immer weiter verschoben würden.



Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar vor erneut wachsendem Antisemitismus in Deutschland gewarnt. "Es zeigt sich inzwischen, dass auf politischer Ebene rote Linien immer weiter verschoben werden und Antisemitismus zunehmend in der Mitte der Gesellschaft salonfähig ist", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Schuster begrüßte das Vorhaben, einen Antisemitismus-Beauftragten einzusetzen. Dazu hatte der Bundestag vergangene Woche die Regierung aufgefordert. Zwar sei klar, dass damit "die Judenfeindlichkeit nicht über Nacht verschwindet", doch könne ein solcher Beauftragter "Vorschläge vorlegen, was dagegen zu tun ist".



Seit 1996 offizieller Gedenktag in Deutschland

Der Holocaust-Gedenktag war in Deutschland 1996 vom damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog eingeführt worden. Seit 2006 wird er als internationaler Gedenktag der Vereinten Nationen auch weltweit begangen. Er erinnert an den 27. Januar 1945, an dem sowjetische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz befreiten. Dort waren von 1940 bis 1945 etwa 1,1 Millionen Menschen ermordet worden. Insgesamt wurden in den NS-Konzentrations- und Vernichtungslagern sowie von Erschießungskommandos rund sechs Millionen Juden umgebracht.

Müller: "Rassistischer und antisemitischer Hetze keinen Raum geben"

Auch in Berlin ist am Samstag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert worden. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) warnte in diesem Zusammenhang vor neuen Formen von Antisemitismus. "Wir dürfen rassistischer und antisemitischer Hetze und Ausgrenzung keinen Raum geben", erklärte Müller, der zur Zeit auch amtierender Bundesratspräsident ist. So dürfe Berlin das öffentliche Verbrennen von Flaggen des Staates Israel nicht hinnehmen. In Berlin wurden Kränze am Denkmal für die während der NS-Zeit verfolgten Homosexuellen niedergelegt. Unter den Gästen war auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Aufgerufen hatten der Lesben- und Schwulenverband sowie die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.

Gedenken in Sachsenhausen an norwegische Häftlinge

Die zentrale Veranstaltung Brandenburgs fand in der Gedenkstätte im ehemaligen KZ Sachsenhausen statt. Im Beisein von Landtagspräsidentin Britta Stark, Kulturministerin Martina Münch und Innenminister Karl-Heinz Schröter (alle SPD) wurden Kränze niedergelegt. Im Mittelpunkt einer Gedenkveranstaltung stand die Gruppe der norwegischen Häftlinge. 2.500 Norweger waren dort ab 1943 inhaftiert. Auch in Potsdam fanden mehrere Gedenkveranstaltungen statt. "Verbrechen an die Menschheit verjähren nicht", sagte Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD) in seiner Rede. Deshalb gelte es, die Erinnerung an das geschehene Unrecht wachzuhalten und den Auftrag aus der Geschichte wahrzunehmen und Rassismus und Menschlichkeit abzuwehren.

CDU-Generalsekretär mahnt zu "politischer Wachsamkeit"

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), erklärte in Berlin: "Der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ist zuallererst Mahnung, die Verbrechen der Shoah niemals zu vergessen." Zugleich gelte es in Zeiten eines erstarkenden Rechtsextremismus mehr denn je, "jede Form von Antisemitismus entschlossen zu bekämpfen". Dies gelte auch für Antisemitismus von Einwanderern nach Deutschland, doch sei es falsch, "Judenfeindlichkeit nur Muslimen zuzuordnen". Zu "politischer Wachsamkeit" mahnte CDU-Generalsekretär Peter Tauber: "Im Alltag ist jeder von uns aufgerufen, gegen Antisemitismus einzuschreiten."