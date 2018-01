Seit Jahren gammelt das asbestbelastete ICC neben dem Berliner Funkturm vor sich hin, mindestens so lange wird über dessen Zukunft gestritten. 2019 will der Senat die Sanierung des "Ufos" starten. Das nötige Geld dafür aber hat er noch nicht beisammen.

"Im kommenden Vierteljahr" wolle der Senat mit dem Abgeordnetenhaus verabreden, in die Schadstoffsanierung einzutreten, sagte Müller am Mittwoch nach einer Klausurtagung der rot-rot-grünen Regierung. Was umständlich klingt, beschreibt den üblichen Ablauf: Erst muss das Parlament zustimmen, dann müssen die Aufträge für die aufwändigen Sanierungsarbeiten ausgeschrieben werden. Letzteres soll in der zweiten Hälfte 2018 passieren, kündigte Müller an.

Das asbestbelastete Berliner ICC soll bekanntlich nach dem Willen des Senats saniert werden - nun hat der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auch einen Zeitpunkt genannt: Spätestens 2019 sollen die Bauarbeiten am Internationalen Congress Centrum in Charlottenburg beginnen.

Die Berliner Steuerzahler soll das Ganze 200 Millionen Euro kosten, soviel Geld jedenfalls hat die Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dem Landeshaushalt für das marode "Ufo" am Messedamm abgezwackt. Dabei wird es aber wohl nicht bleiben: Denn die insgesamten Kosten bezifferte Pop im vergangenen Herbst auf mehr als eine halbe Milliarde Euro. Geld, was die Stadt als ICC-Eigentümerin nicht alleine zusammenkratzen will. Die fehlenden 300 Millionen Euro sollen deshalb private Investoren zahlen, so wünscht es sich die Wirtschaftssenatorin.

Was aus dem ICC werden soll, weiß der Berliner Senat allerdings immer noch nicht. "So oder so müssen die Schadstoffe erst mal raus", sagte Michael Müller, veraltet bis schrottreif sind außerdem die technischen Anlagen.

Nun sei genug Zeit, über Nutzungskonzepte zu beraten, es sei vieles denkbar, "gemischtes Kongress- und Messegeschäft, mit Hotellerie oder mit anderen Flächen", sagte Müller. Auch als Kulturstandort könne das ICC genutzt werden, ergänzte Ramona Pop am Mittwoch. Sie stellte klar: "Keine Shoppingmall."