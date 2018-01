Berliner Initiative will geplante Schulbau-GmbH verhindern

Berlin hat zu wenige Schulen und die bestehenden sind teilweise marode. Mit seiner Schulbauoffensive will der rot-rot-grüne Senat Abhilfe schaffen - dabei soll eine noch zu gründende GmbH zum Einsatz kommen. Kritiker befürchten eine Privatisierung der Schulen.

Die Initiativen "Gemeingut in BürgerInnenhand" und "attac" haben am Mittwoch in Berlin die Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative gegen die vom Senat geplante Schulbau-GmbH gestartet.