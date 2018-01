imago/Jürgen Blume Audio: Inforadio | 03.01.2017 | Interview mit Sebastian Brux | Bild: imago/Jürgen Blume

Sechs Häftlinge weiter auf der Flucht - Justizsenator Behrendt unter Druck

03.01.18 | 09:30 Uhr

Auch am dritten Tag des neuen Jahres wird in der JVA Berlin-Plötzensee fleißig durchgezählt. Nach aktuellen Kenntnissen sind noch sechs Häftlinge auf der Flucht. Derweil gerät Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) weiter unter Druck.



Sechs Häftlinge aus dem Berliner Gefängnis Plötzensee sind weiter auf der Flucht.



Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen dem rbb. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind insgesamt neun Männer aus der JVA geflohen. Zwei von ihnen haben sich gestellt. Ein Dritter wurde am Dienstagabend im Bezirk Neukölln gefasst.



Wegen der Häftlingsflucht steht Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) zunehmend unter Druck. Neben der Opposition haben auch Vertreter der rot-rot-grünen Koalition seinen Rücktritt gefordert. Das sei derzeit kein Thema, sagte dazu der Sprecher der Justizverwaltung, Sebastian Brux, dem rbb.



Ausbrüche über die Feiertage "nicht unüblich"

Der Sprecher der Justizverwaltung wandte im rbb am Mittwoch ein, man sei über die Feiertage personell nicht gut besetzt gewesen. Erst jetzt könne die Aufklärung beginnen, zumal nun auch die ersten der zurückgekehrten Häftlinge befragt werden könnten. Ein Rücktritt von Behrendt sei derzeit kein Thema. Es habe aber definitiv Fehler gegeben, vor allem den, dass die Gefangenen für ihre Flucht an einen Schlüssel gekommen sind, an den sie nicht hätten kommen dürfen.

Brux verwies auch noch einmal darauf, dass es "nicht unüblich" sei, dass Gefangene zwischen Weihnachten und Silvester aus dem offenen Vollzug entweichen. Das habe es auch in der Vergangenheit unter Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) gegeben. "Wir haben im Schnitt wöchentlich einen Gefangenen, der aus dem offenen Vollzug entweicht – es wird darüber aber nicht öffentlich berichtet."

Kommission aus internen und externen Sicherheitsexperten

Der Justizsenator selbst geht am Mittwoch ebenfalls in die Offensive. Für den Vormittag hat er zusammen mit dem Leiter der JVA, Uwe Meyer-Odewald, die Presse nach Plötzensee eingeladen, um sich ein Bild von den Zuständen vor Ort zu machen.

Zuletzt hatte Behrendt mitgeteilt, dass in der JVA Plötzensee alle Sicherheitsmaßnahmen auf den Prüfstand kommen. Zudem habe er eine Kommission aus internen und externen Sicherheitsexperten eingesetzt, um Schwachstellen zu analysieren und zu beseitigen, so Behrendt in einer Mitteilung am Dienstag.

Opposition sieht Dilettantismus und "Schande"

In den letzten Tagen hatten sich Forderungen nach personellen wie persönlichen Konsequenzen gehäuft, auch aus der rot-rot-grünen Koalition. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus, Florian Graf, forderte Behrendt zum Rücktritt auf. Behrendt müsse die politische Verantwortung für diesen einmaligen politischen Skandal übernehmen, sagte er am Dienstagabend dem rbb. Der Senator kümmere sich überhaupt nicht um den Strafvollzug und habe seinen Laden nicht im Griff. Statt - wie von Behrendt selbst in der Opposition stets gefordert - Transparenz zu zeigen und die Öffentlichkeit über die ausgebrochenen Häftlinge zu informieren, tauche der Grünen-Politiker tagelang ab, bemängelte Graf in der rbb-Abendschau. Auch weitere Abgeordnete kritisierten den Senator scharf: "Berlin kann sich keinen justizpolitischen Dilettanten im Senat leisten", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger, am Dienstag. Der FDP-Innenexperte Marcel Luthe erklärte, Behrendt müsse die Verantwortung dafür übernehmen, dass die JVA Plötzensee ein "Haus der offenen Tür" sei. Und die AfD kritisierte: "Dieser Justizsenator ist eine Schande für Berlin. Während die Klos gegendert, die Zellen luxusausgestattet und die Essenssäle auf Hotelniveau gebracht werden, steigen die Ausbrüche aus Berlins Gefängnissen auf Rekordniveau."

Neun Männer flohen aus offenem und geschlossenen Vollzug

In den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr sind insgesamt neun Männer aus der Justizvollzugsanstalt Plötzensee geflohen. Sechs von ihnen werden weiter vermisst. Zunächst sorgte ein Ausbruch von vier Häftlingen über eine Werkstatt am vorigen Donnerstag für großes Aufsehen. Zudem kehrten insgesamt drei Männer zunächst nicht aus dem offenen Vollzug zurück. Ein weiterer Ausbruch ereignete sich am Montagmorgen. Zwei Männer, die das Gefängnis im offenen Vollzug tagsüber verlassen dürfen, hätten ein Gitterfenster in der Zelle eines Mithäftlings manipuliert und seien dann durch dieses Fenster geflüchtet, sagte ein Sprecher der Justizverwaltung.