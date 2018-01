G. M. Berlin Freitag, 05.01.2018 | 17:43 Uhr

Engagement in allen Ehren, aber das klingt einfach überzogen: "in an allen Haupt- und Nebenstraßen ein lückenloses Netz von Fahrradwegen". Man sollte überhaupt erst einmal Radwege auf Hauptverkehrsachsen schaffen und befahrbar absichern. Diese sind oft abwesend oder marode, Löcher, Baumwurzeln, liegen oft mitten auf engen Fußwegen etc. Nach 20-30 Jahren könnte man dann an die Nebenstraßen gehen, eher wird das nämlich mit den Hauptstraßen nichts. - Woher nimmt man für so eine gigantische Dimension das Geld??? - Und was Berlin eh nicht schafft, soll in den (ersatzweise?)in den Bundesrat?