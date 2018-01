Im Gegensatz zu anderen Städten hat Berlin keine Sperrbezirke, in denen Straßen-Prostitution verboten ist. Das Geschäft konzentriert sich auf die Kurfürstenstraße. Jetzt will der zuständige Bezirk Mitte klären, was der Straßenstrich für die Anwohner bedeutet.

Die massiven Probleme rund um den Straßenstrich in der Berliner Kurfürstenstraße sollen jetzt durch eine Anwohnerbefragung genauer untersucht werden. Der Bezirk Mitte verschickt in der nächsten Zeit 6.100 Fragebögen an alle Haushalte in dem Gebiet. So wolle man klären, wie groß der Anteil der Bewohner sei , der unter Müll, öffentlichem Sex, Fäkalien, Kriminalität und Lärm leide, sagte der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Donnerstag.