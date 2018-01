Jahreskarteninhaber BVG Berlin Mitte Donnerstag, 04.01.2018 | 21:21 Uhr

Würde mich mal interessieren, ob in 2017 entsprechend auch13,5 Millionen Autofahrer persönlich kontrolliert wurden?! Bitte mal die Fahrzeugpapiere und den Führerschein ;) Grenzt schon irgendwie an Schikane, die regelmäßigen Kontrollen im ÖPNV. Wie regelmäßig werden Sie als Autofahrer angehalten zwecks persönlicher Kontrolle? Vielleicht könnte das den Umstieg in den ÖPNV auch beschleunigen, die persönliche Kontrolle aller nötigen Papiere zum Fahrzeugführen an private Dienstleister outzusourcen inklusive der Erhebung und des Eintreibens von Bußgeldern. Und dann die Kontrolldichte so zu erhöhen, dass alle beim Führen ihrer Fahrzeuge mindestens einmal im Monat persönlich kontrolliert werden. Wäre doch gerecht, oder? ;)