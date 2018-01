Von der Gontardstraße über die Rathausstraße, dann auf der Spandauer Straße zum Molkenmarkt, über die Spreebrücken Richtung Leipziger Straße bis über den Potsdamer Platz: Etwa 3,35 Kilometer lang soll die zweigleisige Vorzugstrasse werden, auf der zukünftig Straßenbahnen zwei der geschäftigsten Plätze Berlins miteinander verbinden. So gibt es die BVG in der Planungsausschreibung für das Projekt an, die kurz vor Jahreswechsel im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. Im Juli soll dann der Ausschreibungssieger mit den Planungen beginnen. In späteren Schritten soll die Strecke bis zum Rathaus Steglitz verlängert werden.