Für Modellwechsel 2025/26 - Günther will neue S-Bahn-Wagen bestellen

25.01.18 | 20:40 Uhr

Wer in Berlin S-Bahn fährt, steigt in Züge, die zum Teil über 30 Jahre alt und entsprechend anfällig sind. Nach und nach müssen die Wagen ersetzt werden - mit entsprechendem Vorlauf. Daher plant Verkehrssenatorin Regine Günther bereits jetzt für 2025/26.



Die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) will noch in diesem Jahr neue S-Bahn-Wagen bestellen. Im Abgeordnetenhaus sagte Günther am Donnerstag, viele der alten Züge seien an der Verschleißgrenze. Es sei absehbar, wann die S-Bahn sie nicht mehr sicher einsetzen könne.



Produktion dauert sieben Jahre

Ab 2025/26 müssten rund 500 alte Wagen durch neue ersetzt werden, kündigte Günther an. Außerdem sollen zusätzlich bis zu 170 Viertelzüge angeschafft werden. Die Verkehrssenatorin kündigte eine Ausschreibung für den Herbst an, denn die Produktion werde sieben Jahre in Anspruch nehmen.



Ob das Land Berlin künftig selbst einen Fuhrpark aufbauen werde oder ob wie bisher ein Unternehmen die Züge anschaffe, ließ Günther offen. Zuletzt hatte nach den Linken und den Grünen auch die SPD über einen landeseigenen Fuhrpark nachgedacht.

Knapp 400 Wagen sind bereits in Bau

Eine größere Zahl neuer Wagen ist bereits in Arbeit und soll ab 2021 einsatzbereit sein. Wie S-Bahn-Chef Peter Buchner im November vergangenen Jahres sagte, sollen insgesamt 382 Wagen der neuen und stark modernisierten Baureihe auf der Berliner Ringbahn und der Zulaufstrecke in Richtung Südosten zum Einsatz kommen. "Am 1. Januar 2021 fährt der erste Zug ab Südkreuz Richtung Spindlersfeld mit Fahrgästen", sagte Buchner damals dem rbb. Die Wagen werden eine Klimaanlage haben und wie die jüngeren U-Bahn-Züge durchgehend begehbar sein. An jeder Wagenseite sollen Flachbild-Anzeigen über Fahrstrecke und Umsteigemöglichkeiten informieren. Wie bisher werden die Züge in Rot und Gelb lackiert.

Alte Züge werden wieder fitgemacht

Bereits seit Jahren kämpft die Berliner S-Bahn mit Mängeln an der alten Baureihe 480. Diese sind mehr als 30 Jahre alt. Damit sie weiter rollen können, zumindest, bis neue Züge aufs Gleis kommen, werden die S-Bahn-Wagen im S-Bahnwerk Schöneweide nach und nach instandgesetzt. Insgesamt rund eine Million Euro pro Wagen investiert die S-Bahn in ihre alten Züge. Dabei geht es vor allem um die Kompletterneuerung des Antriebs.



Bild: rbb Im S-Bahnwerk in Schöneweide werden alte S-Bahnzüge überarbeitet um wieder fahrtüchtig zu werden.

Bild: rbb Jedes Modell hat dabei deine eigenen wiederkehrenden Macken. Bei einem Modell mussten die S-Bahnräder ausgebaut werden...

Bild: rbb ... bei einem anderen musste sie sogenannte "Frontmaske" entfernt werden um das Innenleben reparieren zu können.



Bild: rbb Etwa eine Million pro Wagen kosten die Sanierungsarbeiten. Die alte Baureihe 485 soll beispielweise umgestaltet werden, aber...



Bild: rbb ...mit den Abteilen der neuen Baureihe 484 wird sie wohl trotzdem nicht mithalten können.



Bild: rbb Im jahr 2021 soll die moderne Baureihe zum Beispiel auf dem S-Bahnring S41/S42 zum Einsatz kommen.

Bild: rbb Kurios: Dieses Modell der Züge wurde von den Filmstudios Babelsberg gebaut. | Weitere Bildergalerien | Sendung: Abendschau, 12.09.2017, 19:30 Uhr

