Berlin will Anwohner bei Wohnungsneubau besser einbinden

Berlin braucht dringend neue Wohnungen: Das sieht jeder ein. Vor der eigenen Tür will die Neubauten aber kaum jemand. Um mehr Akzeptanz zu schaffen, haben die landeseigenen Wohnungsgesellschaften nun Leitlinien erarbeitet, wie Anwohner einbezogen werden können.

Um dem Widerstand von Anwohnern gegen neue Wohnungsbauprojekte vorzubeugen, sollen in Berlin die Bürger möglichst frühzeitig in den Planungsprozess eingebunden werden. Entsprechende Leitlinien haben die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften am Mittwoch gemeinsam mit Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) vorgestellt.