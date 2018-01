Rund sechs Prozent in 2018

Die Pflegekräfte der ambulanten Berliner Pflegedienste erhalten von März an knapp sechs Prozent mehr Lohn. Darauf haben sich die Pflegekassen, die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie die Arbeitsgemeinschaft Ambulante Pflege in ihren Verhandlungen geeinigt, wie die AOK Nordost am Dienstag mitteilte. Laut Gesundheits- und Pflegeverwaltung beträgt die Erhöhung auf das ganze Jahr gerechnet 5,78 Prozent.

Den mehr als 600 ambulanten Berliner Pflegediensten werde die höhere Vergütung von den Pflegekassen und Sozialämtern nur gezahlt, wenn sie den Großteil davon ihren Pflegekräften als Gehaltsplus weitergeben, hieß es von der Senatsverwaltung. "Berlin wird nun genau darauf achten, dass diese Erhöhungen tatsächlich bei den Beschäftigten ankommen", erklärte Senatorin Dilek Kolat (SPD). Dies sei ein erster Schritt zu einer besseren Bezahlung von Pflegekräften. "Eine angemessene Vergütung ist auch im Interesse der Arbeitgeber, denn nur so kann die Attraktivität der Pflege verbessert werden."