10.000 Pistolen des neuen Modells SFP 9 von Heckler & Koch werden ab April ausgeliefert, zunächst an die Schießlehrer und ab Juli 1.000 Stück pro Monat an die Polizisten. 450 sogenannte subkompakte Pistolen, also besonders kleine und unauffällige Waffen, werden ab April an die Kriminalpolizei übergeben.

Kosten: insgesamt 5,4 Millionen Euro