Wechsel in andere Bundesländer

Während Berlin für viele Menschen immer beliebter wird, scheint dies für Polizisten nicht zu gelten. Berliner Polizeibeamte finden nur schwer Tauschpartner, wenn sie in ein anderes Bundesland ziehen wollen. Ein Wechsel ohne Tausch ist nämlich nicht möglich.

Berliner Polizisten haben es offenbar nicht leicht, beruflich in andere Bundesländer umzuziehen oder zur Bundespolizei zu wechseln. Pro Jahr stellten seit 2010 zwischen 60 und rund 90 Berliner Polizisten Versetzungsanträge. Doch scheinbar ist Berlin für Polizisten aus anderen Bundesländern nicht der beliebteste Arbeitsplatz. Versetzt werden konnten jährlich nämlich nur zwischen 30 und rund 40 Beamte, also knapp die Hälfte.

Die Informationen stammen aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber. Ein Wechsel in ein anderes Bundesland oder zur Bundespolizei ist für Beamte nur möglich, wenn ein anderer passender Beamter seine Stelle tauscht und eben nach Berlin zieht.

Bei vielen Polizisten dauerte es länger als ein Jahr, bis sich ein Tauschpartner fand, heißt es in der Mitteilung. Die meisten noch offenen Versetzungsanträge hatten Brandenburg als Ziel (61). Beliebt waren auch Mecklenburg-Vorpommern (26), Sachsen-Anhalt (21), die Bundespolizei (14) und Sachsen (13).

Der Senat versicherte, man komme den versetzungswilligen Polizisten so weit wie möglich entgegen. Die Koordinierungsstellen der einzelnen Bundesländer und der Bundespolizei "stehen in einem ständigen Austausch miteinander". Der SPD-Innenpolitiker Schreiber forderte, gerade "Härtefälle" unter den Polizisten mit Versetzungswünschen müssten die Behörden bei einem Wechsel in ein anderes Bundesland noch mehr unterstützen.