Katz beruft sich bei ihrer Meldung auf Medien, die der Terrormiliz IS nahestehen. Die Terrormiliz hat den Tod aber nicht selbst bestätigt. Die Angaben lassen sich auch aufgrund der unübersichtlichen und gefährlichen Lage in weiten Teilen Syriens nur schwer unabhängig überprüfen.

Cuspert, der unter dem Namen Deso Dogg, Anfang der 2000er Jahre versuchte als Gangster-Rapper Karriere zu machen, wurde bereits mehrfach für tot erklärt. Laut den Angaben soll Cuspert, der zuletzt den Namen Abu Talha al-Almani trug, am Mittwoch in der Stadt Raranidsch (englisch: Gharanij) in der syrischen Provinz Dair as-Saur getötet worden sein.

Cuspert wurde bereits mehrfach totgesagt. Er war in Deutschland als Rapper Deso Dogg aufgetreten und wurde später als schillernde Figur in der Islamistenszene bekannt. Der Deutsch-Ghaner soll 2010 zum Islam konvertiert sein. Er schloss sich 2014 dem IS an. Die Bundesregierung stuft ihn als Terroristen ein. Anfang 2015 setzten die USA den Deutschen auf ihre Terroristenliste.

Cuspert hatte in zahlreichen IS-Videos zu Gewalt aufgerufen und mit islamistischen Anschlägen gedroht. Er soll damit beauftragt gewesen sein, Deutsche für den IS zu rekrutieren.