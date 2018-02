Möglich wären seinen Angaben zufolge etwa Böller-Verbote in bestimmten Bereichen der Stadt. Gemeinsam mit dem Bund könnte man außerdem die Verkaufszeiten vor Silvester verkürzen, so der Grünenpolitiker.

Der Berliner Senat prüft Möglichkeiten, das Silvester-Feuerwerk in Berlin künftig einzuschränken. Der Innenexperte der Grünenfraktion, Benedikt Lux, sagte der rbb-Abenschau am Mittwoch, nach den vielen Problemen mit übermäßiger Böllerei beobachte er einen Stimmungsumschwung in der Stadt. Die Innenverwaltung suche derzeit mit den Bezirken nach Lösungen, wie man erreichen könne, dass weniger geböllert wird. Man werde es wohl nicht komplett verbieten können, eine Einschränkung sei jedoch sinnvoll.

Böllerverbote gibt es bereits in anderen europäischen Hauptstädten. Wer in Wien privat Feuerwerkskörper zündet, muss mit Geldstrafen von bis 3.600 Euro rechnen. Auch in Rom besteht ein Verbot, allerdings halten sich die Wenigsten daran. In Paris sind eigene Feuerwerke ebenfalls nicht erlaubt. Stattdessen gibt es ein großes, von der Stadt organisiertes Feuerwerk am Eiffelturm.

In vielen deutschen Städten wie Rothenburg ob der Tauber und den Innenstädten von Bremen, Düsseldorf, Göttingen und Quedlingburg müssen die Bürger an Silvester ebenso auf das Zünden von Raketen verzichten. Grund für das Verbot sind die historischen Stadtkerne mit eng stehenden Häusern aus dem Mittelalter und schmalen Gassen. Auf Sylt und anderenorts wurde das Verbot wegen der Reetdachhäuser verhängt.