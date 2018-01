Der rot-rot-grüne Berliner Senat will knapp die Hälfte des jüngsten Rekord-Haushaltsüberschusses von 2,16 Milliarden Euro in die Tilgung von Schulden stecken. Eine Milliarde Euro soll in den Abbau des Schuldenbergs fließen, etwa 1,16 Milliarden Euro will die Koalition für Investitionsprojekte verwenden. Das beschloss sie am Dienstag auf einer Klausurtagung im Roten Rathaus.