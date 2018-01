Die Berliner SPD will die S-Bahn weiter von nur einem Unternehmen betreiben lassen, das hat die Fraktion jetzt beschlossen. Um trotzdem nicht komplett abhängig von der Bahn zu sein, will die SPD einen landeseigenen S-Bahn-Fuhrpark aufbauen.

Die Berliner SPD-Fraktion hat sich dafür ausgesprochen, einen landeseigenen S-Bahn-Fuhrpark aufzubauen. Das beschlossen die Fraktionsmitglieder am Sonntag auf ihrer Klausur in Hamburg.



Demnach soll ein S-Bahn-Fonds geschaffen werden, in den jedes Jahr eine dreistellige Millionensumme fließen soll. Ziel sei es, aus einer starken Verhandlungsposition heraus günstigere Verträge mit den künftigen Fahrdienst-Betreibern der Berliner S-Bahn zu vereinbaren.



Die SPD-Fraktion betonte, die bisherigen Mitarbeiter halten zu wollen. Auch sollen die S-Bahn-Werkstätten erhalten bleiben. Im Zweifel sollen Betriebsteile in ein landeseigenes Unternehmen überführt werden. Eine Zersplitterung auf mehrere Unternehmen wird in der SPD-Resolution abgelehnt. "Das Land Berlin sollte über die Ausschreibung sicherstellen, dass auch jeder zukünftige – wenn es ein privater Betreiber sein soll – private Betreiber sicherstellen muss, dass er die bisherigen Werkstätten und die Mitarbeiter übernimmt. Und wir wollen nicht, dass ein privater Betreiber zum Beispiel die große Instandhaltung von S-Bahnwagen fernab von Berlin macht", so Daniel Buchholz, Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr.