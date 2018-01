dpa / Bernd Settnik Video: Brandenburg Aktuell | 19.01.2018 | Ismahan Alboga | Bild: dpa / Bernd Settnik

Brandenburgs Bildungsministerin ist 100 Tage im Amt - Ernst: "Brauchen jedes Jahr 2.000 neue Lehrer"

Unterrichtsausfall, ausbaufähige Kinderbetreuung und vor allem viel zu wenige Lehrer - Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst muss sich um mehr als genug Probleme kümmern. Am Freitag erklärte sie nach 100 Tagen im Amt, wie sie die Schwachstellen in den Schulen und Kitas beheben will.

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat eine Ausbildungsoffensive für Lehrer angekündigt. Diese gehört zu den Plänen, die Ernst am Freitag nach 100 Tagen im Amt vorstellte. An der Potsdamer Uni sollen deutlich mehr Plätze für Lehramtsstudenten entstehen. Momentan machen dort jährlich rund 450 Studenten ihren Abschluss - das reicht aber nur etwa für die Hälfte des Bedarfs. Der sieht nach Aussage von Ernst so aus: Bis 2019 müssten pro Jahr etwa 2.000 neue Lehrer eingestellt werden. Danach seien es noch rund tausend neue Lehrer zu jedem neuen Schuljahr. "Erst in sechs Jahren wird der Bedarf dann langsam abflachen", sagte die Ministerin. Ohne Quereinsteiger sei das auch in Zukunft nicht zu schaffen. Auf sie will die Brandenburger Regierung in den kommenden zwölf Jahren weiter bauen, sie sollen aber besser qualifiziert werden, als bisher. Der Brandenburger Pädagogen-Verband (BPV) fordert hier aber deutlich mehr Tempo. "Das wurde erstmal auf 2019 verdrängt. Das heißt, dass wir weiterhin Seiteneinsteiger an die Schulen bekommen, die gar keine Ahnung davon haben, welche Aufgaben ein Lehrer hat", sagte die BPV-Vizepräsidentin Christina Adler am Freitag dem rbb.

Digitales Lernen soll Schwerpunkt werden

Im rbb-Inforadio betonte Ernst, Brandenburgs Schüler schnitten im Vergleich gut ab. "Die Ergebnisse der Bildungsstudie sind vertretbar, aber kein Grund, sich auszuruhen. Bei den Leistungen der Schülerinnen und Schüler zum Beispiel in Rechtschreibung und Mathematik ist Luft nach oben - das merken ja auch viele Eltern", sagte Ernst. Auch das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne Handicap soll vertieft werden, indem es auch auf weiterführende Schulen ausgedehnt wird. Dafür sind in diesem Schuljahr bereits mehr als 400 zusätzliche Lehrer in knapp 130 Einrichtungen aktiv, erklärte Ernst. Außerdem kündigte sie an, das digitale Lernen an den Schulen auszubauen. Aus dem Nachtragshaushalt für das kommende Jahr sollen dafür zwei Millionen Euro eingesetzt werden - sofern der Landtag zustimmt. Schulen können sich um Investitionen in Höhe von mindestens 20.000 Euro bewerben. "Die Initiative muss aus den Schulen kommen, wo die Fachlehrer den notwendigen Bedarf am besten einschätzen und die Konzepte entwickeln können", betonte die Ministerin. Der Lehrergewerkschaft GEW geht Ernsts Konzept in diesem Punkt nicht weit genug. Digitalisierung werde natürlich in den nächsten Jahren ein zentrales Thema an den Bildungseinrichtungen sein, sagte der GEW-Landesvorsitzende Günther Fuchs dem rbb. "Dazu brauchen wir einen Ausbau der Breitbandversorgung, technische Ausstattung aber vor allen Dingen Unterstützungssysteme für die Schulen, damit sie in der Lage sind, mit diesen Veränderungen Schritt halten zu können."

Klagen wegen vieler ausgefallener Unterrichtsstunden

Ernst sagte, sie wolle erreichen, dass die Kita-Betreuung künftig komplett ohne Elternbeiträge auskomme. "Dies benötigt allerdings Zeit, denn für die Erreichung aller Ziele bei der Kita-Betreuung sind nicht 200 Millionen Euro, sondern 1 Milliarde Euro notwendig", erklärte sie. Der Betreuungsschlüssel in den Kitas soll innerhalb der nächsten zehn Jahre auf eine Fachkraft für acht Kinder verbessert werden, in den Krippen auf eine Erzieherin oder einen Erzieher für drei Kinder. Jan Redmann, Parlamentarischer Geschäftsführer der oppositionellen CDU im Brandenburger Landtag, bezeichnete die Pläne der Bildungsministerin am Freitag als insgesamt ambitionslos. "Sie sollte an sich selbst und ihre Arbeit einen höheren Anspruch haben", sagte Redmann dem rbb. Lehrer- und Elternverbände kritisieren nach wie vor, dass täglich Unterrichtsstunden wegen Krankmeldungen und Pensionierungen der Lehrer ausfallen. Im vergangenen Dezember war bekannt geworden, dass in Brandenburg im Schuljahr 2016/2017 rund 255.000 Unterrichtsstunden oder 2,1 Prozent des geplanten Unterrichts ersatzlos ausgefallen waren. Zehn Jahre zuvor hatte der Unterrichtsausfall ebenfalls bei 2,1 Prozent gelegen. Nächste Aufgabe der Ministerin ist eine mögliche Schulstrukturreform. Bis 2019 sollen dafür Vorschläge vorliegen. Sie ist die Nachfolgerin von Günther Baaske (SPD), der im vergangenen Jahr wegen persönlicher Gründe sein Amt aufgegeben hatte.

