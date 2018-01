Am Zentralfriedhof Friedrichsfelde hat die Partei Die Linke am Sonntag zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht aufgerufen. Auch der ehemalige DDR-Staatsratsvorsitzende Egon Krenz war anwesend - 30 Jahre nachdem in Ost-Berlin bei einer ähnlichen Gedenkfeier Dutzende Menschen festgenommen worden waren.