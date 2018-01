Pfleger Hamburg Sonntag, 28.01.2018 | 22:05 Uhr

Schöner Artikel zu dem Thema Pflege(Notstand) auch im aktuellen Spiegel. In den Koalitionsverhandlungen kein Wort darüber, dafür um so mehr über Europa, dabei ist die Misere jahrzehntealt.

Ich weiß jetzt wenigstens, was den Regierungs- und Möchtegern-Regierungsparteien so am Herzen liegt, nämlich die Gewinne der Trägergesellschaften.