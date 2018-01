P. Bert Berlin Dienstag, 23.01.2018 | 16:37 Uhr

Bei der AfD wird ein enger Verhaltenskodex aufgestellt, was die alles nicht "dürfen", was bei anderen Parteien nie thematisiert würde. Also man darf angeblich weder homosexuell sein und noch zum Islam konvertieren. Nach der "Logik" darf der AfDler eigentlich auch nicht schwarz oder Deutschtürkisch oder sonstwas sein (es gibt Schwarze und Homosexuelle usw. in der AfD), nur das traut sich wiederum keiner zu thematisieren. Also man echauffiert sich selbstverständlich nur über das, was gemäß der Mainstream-PC schön unproblematisch geht. Das ist scheinheilig.



Dass Herr Schulz Wasser predigt und Wein trinkt ("soziale Gerechtigkeit!!!), darf auch gern für Erregung sorgen.