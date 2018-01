Audio: Inforadio | 16.01.2018 | Torsten Sydow | Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Doppelhaushalt 2019/2020 - Brandenburger Regierung beschließt Rekordausgaben

16.01.18 | 18:02 Uhr

Rund 24 Milliarden Euro und damit mehr Geld denn je will die rot-rote Landesregierung in Brandenburg in den kommenden Jahren ausgeben. Die Eckwerte des Etats hat das nun Kabinett beschlossen. Ein Ressort wird besonders gut ausgestattet.

Die rot-rote Landesregierung in Brandenburg hat auf einer Kabinettssitzung die Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2019/2020 beschlossen. Mit rund 24 Milliarden Euro wird Brandenburg den Plänen zufolge in den beiden Jahren so viel Geld ausgeben wie noch nie seit 1990. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach bei der Vorstellung der Eckwerte in Potsdam von einem Rekordhaushalt, der durch die gute Entwicklung der Brandenburger Wirtschaft ermöglicht werde. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem Doppelhaushalt auf dem richtigen Weg sind und dass wir Brandenburg mit den Investitionen zu einer modernen Heimat für alle machen", erklärte Woidke. Nach seinen Worten investiert Brandenburg mehr in Bildung als je zuvor. Außerdem gebe es mehr Geld für Sport, Kultur, Straßen, den öffentlichen Personennahverkehr und Gesundheit. Jetzt beginne die Arbeit in den Details, betonte Woidke. Die einzelnen Ressorts stellten nun Pläne auf.

Bildungsministerium mit größtem Etat

Mit mehr als 2,1 Milliarden Euro für jedes der beiden Jahre kann das Bildungs-, Jugend- und Sportministerium über die größten Einzelposten verfügen. Darin enthalten sind jeweils auch 41 Millionen Euro für den Einstieg in das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr sowie rund 86 Millionen Euro für Schulen in Brandenburg. Die Kommunen sollen 2019 und 2020 einen zusätzlichen dreistelligen Millionenbetrag erhalten.

Kein Stellenabbau, keine neuen Schulden

Finanzminister Christian Görke (Linke) hob hervor, dass die rot-rote Landesregierung besonders viel Geld für Bildung, Landesstraßen und digitale Infrastruktur ausgebe. Außerdem sei ein Stopp des Stellenabbaus für alle Ressorts in der Landesverwaltung vereinbart, was den Beschäftigten gute und vor allem dauerhafte Perspektiven biete. Görke wies zudem darauf hin, dass 2019/2020 keine neuen Schulden gemacht und alte abbezahlt werden sollen. Aus den Eckwerten soll bis Juli ein Haushaltsentwurf gemacht werden, der bis Ende des Jahres im Landtag beschlossen werden soll.

Grüne: Geld darf nicht in BER versickern

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen in Brandenburg, Alex Vogel, lobte, dass die Landesregierung mehr Geld investieren will. Zugleich forderte er aber auch, das Geld müsse sinnvoll einegsetz werden - etwa für die Aufstockung von Personal in notleidenden Bereichen wie beispielsweise in den Schulen, in den Kitas und in der Justiz. "Vor allem muss vermieden werden, dass Einnahmezuwächse beim BER versickern", verlangt Vogler.

Handelskammer betont Beduetung von Bildung, Verkehr und Digitalisierung

Der Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Peter Heydenbluth, bezeichnete insbesondere die Bereiche Bildung, Verkehr und Digitalisierung als "wichtige Triebfedern für eine gesunde Wirtschaft". Die Unternehmen in Brandenburg würden erwarten, dass die Politik in den kommenden Jahren darauf weiterhin einen Schwerpunkt setze, so Heydenbluth.