Angesichts von immer mehr Wohnungs- und Obdachlosen in Berlin sind viele Bezirke überfordert. Sozialsenatorin Breitenbach (Linke) will das Problem nun mit einem Konzept für die ganze Stadt angehen – und auch osteuropäische Botschaften einbinden.

"Wir brauchen eine gesamtstädtische Steuerung, was die Belegung und Unterbringung angeht", erläuterte die Sozialsenatorin. Bislang sind die Bezirke und die Kältehilfe für die Unterbringung obdachloser Menschen zuständig. "Die Bezirke stehen da auch mit dem Rücken an der Wand, weil sie nicht wissen, wie sie die Leute unterbringen."

Senat, Bezirke, Akteure der Wohnungslosenhilfe und Wohlfahrtsverbände in Berlin beraten am Mittwoch auf einer gemeinsamen Konferenz darüber, wie obdachlosen und wohnungslosen Menschen in der Stadt besser geholfen werden kann. Ziel ist es, eine gesamtstädtische Strategie zu entwickeln, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) dem rbb.

In Arbeitsgruppen sollen zudem Strategien entwickelt werden, wie Menschen ohne Wohnung oder Obdach wieder in die Regelsysteme eingeliedert werden können. Dabei gehe es auch um die medizinische Versorgung, so Breitenbach weiter. Der Senat habe die Mittel für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit und für die Schuldnerberatung im neuen Doppelhaushalt auf rund zwölf Millionen Euro verdoppelt. Ihr Weg sei dabei nicht, eigene Strukturen für Obdachlose weiter auszubauen. Obdachlose Menschen müssten vielmehr in die Regelsysteme der Unterstützung überführt werden, sagte die Senatorin.

Inzwischen seien zunehmend auch Familien mit Kindern, Frauen, aber auch Ältere oder Menschen mit Behinderung von Wohnungslosigkeit betroffen. Hintergrund sei der Mangel an bezahlbarem Wohnraum, so Breitenbach.