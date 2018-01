Konferenz mit Bezirken und Botschaftsvertretern - Berlin entwirft stadtweite Strategie gegen Obdachlosigkeit

01.01.18 | 09:40

Berlin will mit einer gesamtstädischen Strategie das wachsende Problem mit Obdachlosen lösen. Das sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) dem Evangelischen Pressedienst. Demnach wollen Senat, Bezirke, Akteure der Wohnungslosenhilfe und Wohlfahrtsverbände auf einer Konferenz am 10. Januar über neue Vorgehensweisen beraten. Auch Vertreter ausländischer Botschaften sollen einbezogen werden.



Bislang hätten in Berlin die Bezirke die Verantwortung für die Unterbringung obdachloser Menschen und für die Kältehilfe, sagte Breitenbach. Die Bezirke stießen aber zum Teil an die Grenzen ihrer Kapazitäten, auch sei das Engagement unterschiedlich. "Deshalb brauchen wir eine gesamtstädtische Steuerung", so die Senatorin: "Nicht jeder Bezirk soll für sich schauen, wo die Leute untergebracht werden, sondern wir wollen, dass das zentral gesteuert wird, wie bereits bei den Flüchtlingen."

Mehr zum Thema dpa/Paul Zinken Geld für Sozialarbeit angekündigt - Polen will polnischen Obdachlosen in Berlin helfen Hunderte polnische Obdachlose leben in Berlin. Als EU-Bürger dürfen sie bleiben, Anspruch auf Sozialleistungen haben sie aber meist nicht. Nun hat Polen angekündigt, sich selbst um seine gestrandeten Landsleute kümmern zu wollen.



Wenig Hilfe aus den Herkunftsländern

Die Problemlage habe sich zudem stark verändert, betonte die Sozialsenatorin. "Vor ein paar Jahren war der Obdachlose noch der deutsche Mann zwischen 35 und 55, jetzt sehen wir viel mehr Frauen, mehr Familien, auch mehr ältere und mehr behinderte Menschen", sagte Breitenbach: "Und wir haben Zulauf von EU-Bürgern, die häufig hier stranden. Wir haben ein umfassendes Hilfesystem, aber wir stellen auch fest, dass die Hilfen nicht immer dort ankommen, wo sie gebraucht werden."



Bislang gebe es keine erkennbare Bereitschaft der Botschaften der Herkunftsländer von Obdachlosen aus Ost- und Südosteuropa, Verantwortung für ihre in Berlin auf der Straße lebenden Landsleute zu übernehmen und sich an einer Lösung zu beteiligen, kritisierte die

Linken-Politikerin: "Wir werden die Botschaften jetzt aber zu einer gesamtstädtischen Tagung im Januar einladen, weil wir natürlich hoffen, dass es zu einer Zusammenarbeit kommt."



Dabei müsse klar sein, dass eine Hilfe nach den Berliner Spielregeln laufe, betonte Breitenbach: "Und die heißen, wir helfen den Menschen. Das sage ich, weil die Obdachlosenhilfe in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird."

Mehr Geld für die Wiedereingliederung

Der Senat habe die Mittel für die Bekämpfung der Obdachlosigkeit und für die Schuldnerberatung im neuen Doppelhaushalt auf rund zwölf Millionen Euro verdoppelt, sagte Breitenbach: "Damit nehmen wir also deutlich mehr Geld in die Hand."



Ihr Weg sei dabei nicht, eigene Strukturen für Obdachlose weiter auszubauen, sagte Breitenbach. Obdachlose Menschen müssten vielmehr in die Regelsysteme der Unterstützung überführt werden. "Da gehören sie hin, denn sie sind Menschen wie Sie und ich", betonte die Sozialsenatorin: "Mein Weg sind nicht spezielle Krankenhäuser oder Pflegeheime für Obdachlose. Wir haben jetzt schon ein Zwei-Klassen-System, wir brauchen nicht noch ein Drei-Klassen-System." Die obdachlosen EU-Bürger seien dabei eine besondere Herausforderung, weil sie in der Regel keinen Anspruch auf Leistungen hätten. Nach Einschätzung von Breitenbach wird Berlin das Problem nur langsam in den Griff bekommen. Dieses Problem könne weder von einer Person noch innerhalb eines kurzen Zeitraumes gelöst werden, sagte Breitenbach dem Evangelischen Pressedienst. "Das ist ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem, das es nicht nur Berlin gibt und dem sich entsprechend auch die Bundesregierung stellen müsste", sagte Breitenbach: "Über obdachlose Menschen wird gern weggesehen, auch auf Bundesebene."