Bild: dpa/Fotomontage: rbb

Latte Macchiato statt "konservativer Revolution" - Pankows Bürgermeister lädt Dobrindt nach Prenzlauer Berg ein

06.01.18 | 18:47 Uhr

"Prenzlauer Berg bestimmt die öffentliche Debatte", so die Klage von CSU-Politiker Alexander Dobrindt, die für einigen Wirbel sorgte. Nun hat Pankows Bürgermeister ihn nach Prenzlauer Berg eingeladen - auf einen Latte Macchiato "bei freiem Geleit".

Der Bürgermeister von Berlin-Pankow hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in seinen Bezirk eingeladen. "Ich lade Herrn Dobrindt bei freiem Geleit gern auf einen Latte Macchiato in den Prenzlauer Berg ein", schreibt Bürgermeister Sören Benn in der Zeitung "Welt". Der Linken-Politiker, zu dessen Bezirk Prenzlauer Berg gehört, reagiert damit auf einen viel diskutierten Gastbeitrag Dobrindts, der ebenfalls in der Zeitung veröffentlicht worden war.

Der Pankower Bürgermeister Sören Benn (Die Linke). | Bild: dpa

Prenzlauer Berg als Symbol "linker Meinungsvorherrschaft"?

Dobrindt hatte eine angebliche "linke Meinungsvorherrschaft" beklagt und den Stadtteil Prenzlauer Berg als Symbol dafür benutzt. "Deutschland ist nicht der Prenzlauer Berg, aber der Prenzlauer Berg bestimmt die öffentliche Debatte", heißt es in dem Artikel des früheren Bundesverkehrsministers, in dem er unter anderem zu einer "konservativen Revolution" aufruft. In einem ZDF-Interview mit Dobrindt hatte Moderatorin Marietta Slomka daraufhin auf Schwachstellen und Ungereimtheiten im Text des CSU-Politikers verwiesen. So führte sie unter anderem an, dass in Prenzlauer Berg vor allem Familien mit Kindern wohnen würden, die so bürgerlich seien, dass selbst ein Eiscafé Ärger wegen Ruhestörungen bekomme.

Bürgermeister will zeigen, dass alles noch schlimmer ist

Humorvoll kontert nun auch der Bürgermeister von Pankow, Benn. Er schreibt in der "Welt", Dobrindt habe Recht. "Deutschland ist nicht der Prenzlauer Berg, sonst hieße es ja Prenzlauer Berg und nicht Deutschland. Aber er hat natürlich auch unrecht: Denn wenn Prenzlauer Berg die öffentliche Debatte bestimmte, wäre ich vielleicht bald Bundeskanzler und ganz Deutschland rotrotgrün versifft." Mit der Einladung auf einen Latte Macchiato will Benn dem CSU-Politiker zeigen, "dass in Wirklichkeit alles noch viel schlimmer ist". Augenzwinkernd zählt Benn auf, bekanntlich würden in dem Viertel "wegen dem Genderwahn kaum noch Kinder geboren und alle ziehen weg, weil es so gefährlich auf den Straßen ist wegen der vielen Ausländer und Hipsterbärte". Zudem würden sich die Bürger kaum verstehen, da sie sich nicht auf eine Sprache einigen könnten.

Kapitalismus laufe am Prenzlauer Berg "wie geschmiert"

Zugleich erwartet der Bürgermeister allerdings auch die Anerkennung des früheren Ministers: Der Kapitalismus laufe am Prenzlauer Berg "wie geschmiert", betont er. Die Immobilienpreise näherten sich denen in München an. Dobrindt müsse sich aber dennoch keine Sorgen machen, dass der Stadtteil der bayerischen Landeshaupt den Rang ablaufe, so Benn.