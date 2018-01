In Großbeeren im Landkreis Teltow-Fläming wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt.



In der Stichwahl treten die Kandidaten der SPD und der CDU gegeneinander an. Seit 8 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, um 18 Uhr schließen sie. In der ersten Runde vor zwei Wochen lieferten sich beide Bewerber ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Tobias Borstel von der SPD kam auf 41,8 Prozent der Stimmen, der CDU-Kandidat Uwe Fischer landete mit 41 Prozent nur knapp dahinter.



Fischer war bislang stellvertretender Bürgermeister. Amtsinhaber Carl Ahlgrimm (CDU) war am 14. Januar nicht noch einmal zur Wahl angetreten. Der neue Bürgermeister wird für eine Amtsdauer von acht Jahren gewählt.