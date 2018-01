Am Sonntag entscheiden die Bürger in Templin (Uckermark), wer in den nächsten acht Jahren die Geschicke der Stadt lenkt. Zur Bürgermeisterwahl treten insgesamt vier Kandidaten an.

Amtsinhaber Detlef Tabbert von den Linken stellt sich erneut zur Wahl. Herausgefordert wird er von CDU-Kandidatin Annett Polle, Harald Engler von der Fraktion "Uckermärker Heide" und Bernhard Klausmeyer von der "Wählergemeinschaft den Bürgern verpflichtet" (WBv).