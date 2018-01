Die Bundespolizei soll von Mitte Januar an mit Körperkameras ausgerüstet werden. Zunächst würden Einheiten in Berlin und anschließend nach und nach bundesweit mit der neuen Technik versorgt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitag mit.

Die ursprünglich für Mitte Dezember geplante Einführung der Bodycams sei um vier Wochen verschoben worden, weil die entsprechende Dienstanweisung erst zum 15. Januar in Kraft tritt. Insgesamt sollen 2.300 Körperkameras eingesetzt werden.